糧食券停發 大學生也斷炊 全美110萬大學生仰賴聯邦食物補助

編譯盧炯燊／即時報導
受糧食券停發影響，部分大學生有斷炊之虞，向校園食物銀行求助。圖為愛達荷大學校園的食物銀行。(美聯社)
受糧食券停發影響，部分大學生有斷炊之虞，向校園食物銀行求助。圖為愛達荷大學校園的食物銀行。(美聯社)

全美有4200萬人受聯邦政府停擺影響，11月份的糧食券沒有著落。低收入家庭陷入無米之炊境地，連領取這項福利的大學生也同樣挨餓。

美聯社指出，全美領取糧食券的大學生約有110萬人，許多面臨學費及住宿費的雙重壓力，既要兼顧學業又要從事收入較低的兼職工作，面對不斷上漲的食品雜貨已大感吃力，一直仰賴糧食券救濟。

洛杉磯加州大學健康政策研究中心主任舒希拉爾(AJ Scheitler) 表示，過去10年，大學校園的食品安全問題日益嚴重，學生們不得不權衡如何勉強維持生計。

她說，學生們首先要確保可以支付學費、書籍費以及其他各種費用，這樣才能繼續留在學校；之後會考慮交通問題，以便能夠去上課，然後是住宿；只有在支付所有其他費用後，有餘錢才會考慮食物，申請糧食券救濟已成常態。

薩加緬度加州州立大學現在每個星期都有數百名學生，前往學校相當於食物銀行的基本需求資源中心，每次最多可挑選十幾件物品，從新鮮蔬菜、肉類到二手用品。

北達州一所部落學院，250名學生主要是原住民，現在每個星期二給在校學生提供免費饍食及一些簡便食材。院長貝克批評，華盛頓的政治僵局導致糧食券的不確定性，無疑令學生們雪上加霜。

另方面，華爾街日報報導，即使川普政府挪用原定用於研發的資金填補軍餉，仍有相當數目美軍家庭在溫飽線上掙扎，基層美軍家庭尤其堪憂。

美軍在政府停擺期間仍可繼續領取糧餉，但許多已擔憂今個月無法如期獲發薪水，在不確定的經濟壓力下，美軍及軍眷前往食物銀行的人數上升。

報導指出，基層軍人家庭多數僅靠一名士兵的收入維生，由於軍人頻繁調遷，軍眷難以找到長期工作，即使有工作也多在聯邦政府任職。如今聯邦政府停擺，軍眷也無糧出。

德州胡德堡軍事基地附近一間食物銀行，現在每天從凌晨5時起，便有數十名士兵和軍眷大排長龍等候領取食物。一名軍眷抱怨，這根本不應是軍眷要承受的壓力。

運營這間食物銀行的基督教青年會負責人說，從2021年至今，該組織運營的食物銀行已從8個增至22個，接受食物救濟的軍人及軍眷數目，在3年內從6.2萬人激增至超過13.6萬人。如今聯邦政府停擺，領取的人數按月增加40%。

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

