「停、別碰、趕快離開、告訴大人」 多州公立中小學開授槍枝安全課

田納西州曼菲斯的小學教師查普曼正在對一群五年級學生講授槍枝安全知識。(美聯社)

這個學年起，部分州的公立中小學開始教授學生槍枝安全須知；包括阿肯色州 、田納西州 和猶他州 等州率先立法，要求教授五歲以上兒童槍枝安全須知及家中槍枝正確存放方式。相關課程主要內容包括：兒童發現槍枝時，應採取如下步驟：「停、別碰、趕快離開、告訴大人」。

美聯社報導，其實很多美國兒童從小就接觸槍枝；在田納西州曼菲斯伯克萊爾小學(Berclair Elementary School)，一個五年級班上16名學童被問到有多少人見過真槍，幾乎所有人都舉了手。該校負責教授兒童槍枝安全須知的健康與體育教師查普曼(Tammie Chapman)說：「這說明了開設這類課程很必要。」

與州教育部門合作開發課程的田納西州野生動物資源局公共關係主任巴克(Emily Buck)說：「槍枝問題的確存在爭議，但也有不必然存在爭議之處。從長遠來看，接受教育並掌握一些基礎知識，確實很有幫助。」

巴克承認，成年人可能是造成家中發生危險狀況的罪魁禍首，兒童可能在架子上或床墊下等不該出現槍的地方發現槍枝，他希望家中成年人能妥善處理。巴克說：「我們希望學生能把學到的知識帶回家，告訴父母；或許還能鼓勵他們調整槍枝存放方式。」

共和黨人在阿肯色州、田納西州和猶他州發起並支持這些槍枝教育法案，並規定課程必須對所有擁槍相關議題，保持中立觀點。

由家長創建的無黨派非營利組織「田納西州安全之聲」(Voices for a Safer Tennessee)支持這類立法。該組織傳播總監賈格洛伊斯(Jessica Jaglois)表示，這些課程或許可以鼓勵各個家庭展開必要的親子對話，或許就能預防槍枝悲劇的發生；「因為我們知道，僅僅一次接觸槍枝的機會，就可能釀成終身悲劇。」