北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷

威斯康辛州密爾瓦基一戶住家窗戶上已出現冰晶。北極冷氣團9日南下，將為中西部至東部帶來初雪。(美聯社)

來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。

國家氣象局(NWS)氣象學家赫爾利(Brian Hurley)指出，周末南下的北極冷氣團將讓美國中部與東部的氣溫比往年平均低約華氏10度至20度，部分地區的夜間氣溫恐降至冰點以下。

赫爾利表示，冷空氣8日將影響北達科他州、明尼蘇達州 等北部地區，9日擴散至大平原(Central Plains)與密西西比河谷地區，12日影響美東。

寒流最明顯的特徵是降雪，中西部上游、五大湖區(Great Lakes)和東北部地區，預計將迎來今年冬季首波降雪；南部雖然不會下雪，但下周初期可能出現晨霜。

中西部將會最早受到影響，芝加哥、底特律、密爾瓦基與明尼亞波利斯等城市的氣溫自8日晚間起驟降，最高只有華氏30多度，夜間低溫可達華氏10度至20度。

明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州北部8日起將出現一陣陣的降雪，五大湖效應則可能讓印第安納州與俄亥俄州 東部降雪。

東北部地區預計9日晚間轉冷，10日早晨氣溫會降至華氏30多度，午後僅回升至華氏40多度；新英格蘭北部的緬因州、紐約上州 與佛蒙特北部與新罕布夏州可能迎來初雪。

中大西洋地區(Mid-Atlantic)預計9日晚間變天，10日早上降至華氏40度，11日清晨低溫下探華氏20度至30多度；此區估計不會降下大雪，但西維吉尼亞與馬里蘭山區可能出現零星雪花。

●密州小鎮48度 恐創1889年低溫紀錄

同時，從賓州到佛州許多城市未來數日可能紛紛改寫低溫紀錄；密西西比州莫瑞迪恩市(Meridian, MS)低溫將降到48度，創下1889年以來最低溫紀錄。

氣象局預估，這股寒流來得快，去得也快，低溫將在11日之後逐漸回升；赫爾利指出，氣溫雖然比往年低約華氏20度，但11月初的寒流並非異象。

反觀美西氣溫估計會比往年高約華氏5度至15度，形成東冷西熱的對比。