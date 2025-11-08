星巴克限定30元小熊杯開賣秒殺 eBay喊價300元

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
星巴克2025歲末假期限定商品招牌Bearista小熊馬克杯，定價30元，6日上市當天就被搶購一空，網拍平台eBay也立即掀起轉售熱潮，黃牛價被炒到最高400元。(Starbucks官網照片)
星巴克2025歲末假期限定商品招牌Bearista小熊馬克杯，定價30元，6日上市當天就被搶購一空，網拍平台eBay也立即掀起轉售熱潮，黃牛價被炒到最高400元。(Starbucks官網照片)

連鎖咖啡星巴克(Starbucks)6日公布2025歲末假期目錄，本周末有新商品與風味飲品上市，也有期間限定飲品回歸，其中最受矚目的產品就是定價30元的星巴克招牌Bearista小熊馬克杯，它是一款冷飲玻璃杯，外形酷似小熊。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，這款頂部配有綠色矽膠帽杯蓋的馬克杯6日在全美門市發售。

開賣當天，這款造型可愛的小熊馬克杯即在網拍平台eBay掀起轉售潮，黃牛價從150元到400元不等，其中多數賣家開價300元。

星巴克表示，這款小熊馬克杯一推出便火速售罄。

星巴克發言人透過電郵告訴CBS記者，「這個假期季，我們配貨給各地咖啡店的Bearista馬克杯數量超過其他商品，但這款馬克杯及其他部分商品依然很快售罄。我們理解許多顧客對Bearista杯懷抱期待，並對於無法順利買到產品的顧客表達歉意。」

許多網友6日透過社群媒體分享排隊購買小熊馬克杯的影片，部分人反映一些星巴克店家祭出限購機制，規定每位顧客只能購買一個小熊馬克杯。

有些空手而歸的人哀嘆小熊馬克杯早已被搶購一空，一名顧客發文寫道：「我凌晨4點就到星巴克排隊要買小熊馬克杯，我排第二位，4點半開門時就已賣光，貨架上一個都不剩。怎麼可能？！」

除了熱門的小熊馬克杯，星巴克6日起推出年末節慶飲料菜單，包括薄荷風味摩卡咖啡(Peppermint Mocha)、焦糖布蕾那堤(Caramel Brulee Latte)、糖霜餅乾拿鐵(Iced sugar cookie latte)、薑餅奶茶(Iced gingerbread chai)等。

星巴克表示，栗子果仁拿鐵(Chestnut Praline Latte)和蛋酒拿鐵(Eggnog Latte)將於本季稍晚回歸，但未公布具體日期。

星巴克另表示，節慶雲朵(holiday cold foams)飲品熱銷中，低脂牛奶製成的綿滑香柔的雲朵(冰奶泡)，可為冷咖啡飲品增添風味，這系列的飲品包括薑餅雲朵、薄荷巧克力雲朵、糖霜餅乾雲朵沫、焦糖布蕾雲朵等。

星巴克 咖啡 社群媒體

