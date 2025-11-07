最高院判決 護照只能男或女 不能填X 理由：展現出生性別不涉歧視

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
跨性別女子裴利宣(Zaya Perysian)不滿其護照性別欄被迫標記為男性(M)，因此在4月間提告川普政府，官司一路上訴到最高法院。最高法院6日判決川普政府勝訴。(路透)
跨性別女子裴利宣(Zaya Perysian)不滿其護照性別欄被迫標記為男性(M)，因此在4月間提告川普政府，官司一路上訴到最高法院。最高法院6日判決川普政府勝訴。(路透)

最高法院6日判決，川普政府可以執行禁止跨性人、非二元性別者在護照上自選性別認同標記的政策。

下級法院先前下令政府允許民眾在護照上自由選擇「男性(M)」、「女性(F)」或「X」標記，最高院六比三裁決川普政府勝訴後，下級法院的命令失效。

判決理由是，在護照上展示出生性別，一如顯示出生國家，都不違背平等保護原則。要每個人都如實展現出生性別及國籍，不過呈現歷史事實，不會讓任何人有差別待遇，並不涉及歧視。

不少川普行政命令遭地方法院裁定無效，川普政府紛紛緊急上訴，最高法院6日的判決讓川普政府又贏得一場司法勝利。對此判決表示異議的三位大法官，都屬自由派。

三名持異議的大法官認為，護照不能顯示「X」，只能「男」或「女」，會升高跨性別者受到「暴力、騷擾與歧視」的危險。

大法官傑克遜(Ketanji Brown Jackson)說，「本庭再度在沒有充分(甚至任何)理由的情況下，平白為會立即造成傷害的情勢鋪好道路」，尤其在川普命令把跨性人描繪成「虛假」和「敗壞人心」。她說，提告本案的跨性人和非二元性別者無不舉出自己在機場安檢過程，受到性騷擾、脫光衣服檢查、誣賴拿假證件等痛苦經驗。

多數決的裁決書指出，若不許行政部門執行這屬於外交事務的護照政策，政府就會受到傷害，而外交領域的問題，各級法院都尊重行政部門。異議書質問，真不知道個人的性別認同，會怎麼傷害國家的外交政策？

川普二次就任以來，多項行政命令引發司法爭議，一路纏訟到最高法院；至今已有20多項判決，同意川普政策，包括禁止跨性別人士從軍。

國務院根據川普1月簽發的命令，將護照辦法改為「根據出生證明及生物學分類法，只認兩種性別--男和女。」

民權聯盟資深顧問戴維森說，所有人都有「做自己」的自由，這是受憲法保護的權利，這項裁決是「令人心碎的倒退。」

