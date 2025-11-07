我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

3名中國訪問學者走私生物材料來美 拒配合調查 登機時被截 遭起訴

編譯盧炯燊／綜合報導
中國武漢一所大學博士生韓成萱(Chengxuan Han，音譯)6月8日持J-1簽證來美，準備到密西根大學做研究，但飛抵底特律機場時，被查獲走私生物材料當場被捕及拘留。本案牽扯出另外三名持J-1簽證來美的中國男子，於本月5日遭起訴。(美聯社)
中國武漢一所大學博士生韓成萱(Chengxuan Han，音譯)6月8日持J-1簽證來美，準備到密西根大學做研究，但飛抵底特律機場時，被查獲走私生物材料當場被捕及拘留。本案牽扯出另外三名持J-1簽證來美的中國男子，於本月5日遭起訴。(美聯社)

三名持 J-1簽證以密西根大學訪問學者身分先後入境的中國男子，被控串謀走私生物材料入境刑事罪名，本案還牽涉早前一名中國女性學者走私生物材料入境案。聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)強調，學術研究不能成為違法行為的藉口。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國土安全調查局(HSI)轄下，國家安全全球貿易小組駐底特律辦事處探員，5日向密西根東區檢察檢察官辦公室提交刑事起訴書。

遭檢控三人分別是︰28歲白許(Xu Bai，音譯)、27歲張峰帆(Fengfan Zhang，音譯)被控串謀走私生物材料入境美國，30歲張志勇(Zhiyong Zhang，音譯) 被控向官方作不實陳述。他們於2021年9月至2024年8月持 J-1簽證先後來美，在密西根大學實驗室做研究。

起訴書指，白許及張峰帆在2024年及2025年間，多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，這些物品與線蟲相關。

寄件人是當時正在中國武漢一所大學攻讀博士學位的女子韓成萱(Chengxuan Han，音譯)，她在6月8日同樣持 J-1簽證到密西根大學，張峰帆及張志勇到機場準備接機，但韓在飛抵底特律機場時，因涉嫌走私生物材料當場被捕及遭拘留，案件在9月開審。

法官以她非法向美運送生物材料但未對公眾構成威脅，判監三個月，但韓已被拘留三個月故獲當庭釋放，並立刻返回中國。

法庭文件顯示，聯邦海關和邊境保護局(CBP) 早於今年3月已截獲韓成萱寄來，夾有經基因改造的秀麗隱桿線蟲(C. elegans)的包裹，收件人是張峰帆，而地址則是白許的公寓。調查期間韓否認認識張、白兩人，但最終承認先後寄來十個包裹。秀麗隱桿線蟲是一種小型原始生物，被認為是某些生物學研究的理想模型。

據最新的起訴書指，白許等三人拒絕配合調查，並預定10月15日機票返回中國，但他們未按原定日期上飛機，而是於10月16日從紐約甘迺迪國際機場乘搭另一班飛機，最後遭CBP人員截獲，並移交給移民和海關執法局(ICE)的執法部門。

簽證 CBP 邊境

上一則

會寫程式能交流 AI「前線部署工程師」職缺增逾8倍

下一則

大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用

延伸閱讀

走私生物材料來美 3名中國訪問學者被起訴

走私生物材料來美 3名中國訪問學者被起訴
中國將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓

中國將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓
美參議員致函川普政府 請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

美參議員致函川普政府 請求協助大馬打擊美晶片走私至中國
對駐日美軍演說 川普：擬派「不止國民兵」 掃蕩無證客

對駐日美軍演說 川普：擬派「不止國民兵」 掃蕩無證客

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切