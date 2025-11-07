維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
兩年前遭六歲學童開槍射傷的維吉尼亞州小學教師澤溫爾(左)聆聽宣判後，和母親走出法院，未發表評論。(美聯社)
2023年在維州小學教室遭六歲學童開槍重傷的教師澤溫爾(Abby Zwerner)控告助理校長帕克(Ebony Parker)漠視有關學生帶槍到校的警告，害她慘遭槍擊，求償4000萬元，維州法院陪審團6日判決賠償她1000萬元。

澤溫爾當時在維吉尼亞州紐波特紐斯市瑞奇內克小學(Richneck Elementary School)任教。2023年1月6日下午，澤溫爾發現班上一名男童在把玩一支9釐米口徑手槍，上前伸手要男生把槍交給她，不料男童扣下扳機，子彈射穿她的左手，擊中胸部。

案發後澤溫爾被警急送醫，經過六次手術，住院兩周，但至今左手仍未完全康復；差點擊中她心臟的那顆子彈，仍留在胸腔。

法院宣判後，澤溫爾走出法庭，未發表談話。她的律師托斯卡諾(Diane Toscano)說，這項判決的主要意義是，學校裡面發生這種事就是錯誤，不該容忍，學校的要務就是安全。「這是很重要的訊息。」

澤溫爾原本將學區總監和校長都列為被告，法院裁定兩人與本案無關，因此被告僅帕克一人。

本案震驚當地社區及全國，眾人都質疑年紀這麼小的孩子怎麼拿得到槍？怎麼帶到學校，還懂得開槍？

被害人在訴狀中說，帕克獲知有學生把槍放在背包裡帶來學校，她有責任保護全校師生，但在好幾名教職員警告她之後，仍毫無作為。

托斯卡諾對陪審團說，「誰會想到六歲小毛頭會攜槍到校，對著老師開槍？要相信這是可能的，這是帕克博士的職責。把事情調查清楚，直追問題源頭，這是她的職責。」

帕克本人並未出庭，辯護律師賀根(Daniel Hogan)一再提醒陪審團員不要受「事後孔明」偏見的影響，「請各位設身處地想想，誰能預料會發生這種事？這是本案的核心。」

賀根強調，「法律很清楚，根據事實已經發生後的一切，來評判一個人的決定，基本上就是不公平的事。」

肇事男童的母親因疏忽等罪名，已被判近四年徒刑。

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

