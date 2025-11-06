谷歌「陽光捕手計畫」赴太空建資料中心 靠太陽能滿足用電

維吉尼亞州一處亞馬遜網路服務資料中心。因耗電太大，Google擬在太空建設資料中心。(路透)

Google 正加入新型態的太空 競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。這個想法不僅能幫助Google滿足部分激增的運算需求，還能減少其在地球上的碳足跡。

Google執行長皮柴4日釋出「陽光捕手計畫」(Project Suncatcher)，同時身兼母公司Alphabet兼執行長的皮柴指出，將依這項遠大的研究計畫，力拚在太空中部署搭載Google自家人工智慧晶片，又稱為「張量處理器」(TPU)的衛星，作為資料中心用途。

皮柴在社群平台X貼文說：「從量子運算到自駕技術，受到我們遠大研究計畫的啟發，陽光捕手計畫的目標是，有朝一日在太空部署可擴展的機器學習運算系統，以強化對太陽能的利用。」

「陽光捕手計畫」於2027年與Planet Labs公司合作發射兩顆測試衛星，每顆衛星將搭載四個TPU。這些TPU將被安裝在衛星上，組成一個星座，彼此之間的距離足夠近，可以進行高頻寬無線通信，使衛星能夠像當今地球上的資料中心中的人工智慧晶片一樣協同工作。

在太空中運行資料中心的優點在於，它可以完全依靠太陽能供電。而依靠太陽能板供電的地面資料中心在夜間會失去電力，冬季的發電量也會大幅下降。

Google的計畫是將衛星發射到能夠使其幾乎持續沐浴在陽光下的軌道上，這樣它們每年接收到的太陽能將是位於地球中緯度地區太陽能電池板的八倍。

儘管TPU晶片已通過粒子加速器的模擬輻射測試，但Google依舊面臨阻礙。根據皮柴發布在Threads上的Google研究報告，最終產品將實現衛星採太陽能運作、以光鏈相互連結以傳輸資料的構想，但在熱管理與可靠性上仍有待突破。

在太空建資料中心並非Google獨有的構想。握有SpaceX等事業的美國億萬富豪馬斯克 ，10月31日即在X發文說，SpaceX有望在太空建設AI資料中心；新創公司Starcloud也在11月稍早，發射首具搭載Nvidia繪圖處理器(GPU)的衛星。

馬斯克也與皮柴在X上互捧。在皮柴宣布「陽光捕手計畫」的貼文下，馬斯克回覆「這是一個很棒的構想」，皮柴則回應「這一切之所以有望實現，是因為SpaceX在發射技術上的長足進展。」

在此同時，據統計微軟已宣布對新型雲端資料中心業者(neocloud)投入逾600億美元，顯示科技巨頭正爭相滿足算力需求。