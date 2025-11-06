優比速貨機肯塔基空難 至少12人罹難 滑行時左翼起火引擎脫落墜毀

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
UPS一架MD-11型貨機4日自肯塔基州路易維爾起飛時墜毀爆炸，燃燒的機體殘骸波及附近的工業區建築，延燒多棟廠房，造成至少12人死亡，其中包括一名幼童。(美聯社)
優比速(UPS)一架貨機4日自肯塔基州路易維爾起飛時，左翼起火，一具引擎脫落後墜毀爆炸，燃燒的機體殘骸波及跑道末端附近的工業區建築，火勢延燒多棟廠房，造成至少12人死亡，其中包括一名幼童。

聯邦航空管理局(FAA)指出，優比速編號2976貨運班機4日下午5時15分左右墜毀。該班機原定自路易維爾穆罕默德‧阿里國際機場(Louisville Muhammad Ali International Airport)起飛，前往夏威夷檀香山。

美聯社報導，國家運輸安全委員會(NTSB)主導調查此次飛安事故，其中一名委員英曼(Todd Inman)表示，飛機獲准起飛並爬升至越過跑道盡頭柵欄的高度後，在機場外墜毀。

他說：「機場監視器畫面顯示，飛機在滑行起飛過程中左側引擎脫離機翼，隨即起火爆炸。」

英曼指出，俗稱「黑盒子」的駕駛艙語音記錄器(CVR)與飛航資料記錄器(FDR)均已尋獲，飛機引擎也在機場範圍內發現，但「機體殘骸與多數零件散落各處」。現場畫面顯示，飛機碎片分布在約半哩範圍內。

空難發生翌日，救援人員仍持續搜尋可能的倖存者及罹難者遺體。不過，肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)坦言，找到生還者的機率極低，死亡人數可能增加。

大火吞噬這架1991年製造的麥克唐納‧道格拉斯(McDonnell Douglas)MD-11型貨機，火舌並波及周邊建築。

這起空難引發毀滅性的連鎖反應，波及肯塔基石油回收公司(Kentucky Petroleum Recycling)，引發小型爆炸，另撞上汽車拆解廠「A級汽車零件」(Grade A Auto Parts)。

貝希爾指出，罹難的幼童當時正與父母在拆解廠內挑選汽車零件。他表示，所幸飛機未撞到鄰近的福特汽車工廠與會議中心，「是不幸中的大幸」。

肯塔基州民主黨籍聯邦眾議員麥葛維(Morgan McGarvey)讚揚消防員冒險搶救的英勇行動，形容事發現場「比地獄還熱，燃油如雨滴落下」。

部分目擊爆炸巨響、濃煙遮天，或聞到燃燒氣味的民眾，一天後仍驚魂未定。

在附近工作的迪克森(Summer Dickerson)回憶說：「我當時以為我們遭到攻擊，根本不知道發生什麼事。」

路易維爾奧科洛納(Okolona)消防區主管利托(Mark Little)表示，清理機體殘骸與回收碎片將耗費相當長時間。

路易維爾大學醫院通報，燒傷科目前有兩人情況危急，另有18人經治療後已出院。

