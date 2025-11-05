我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FBI前局長柯米透過視訊參加聽證會，舉手宣誓。（路透）
FBI前局長柯米透過視訊參加聽證會，舉手宣誓。（路透）

聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（Lindsey Halligan），批評她在起訴FBI前局長柯米（James Comey）案中「先起訴、後調查」。原本例行的聽證會，意外成為司法體系對川普用人與司法干預的公開控訴。

哈利根9月被倉促任命為東維吉尼亞地區檢察官，接替拒絕起訴柯米的前任。她指控柯米在2016年「通俄門」調查中對國會作偽證與妨礙調查，但法院發現司法部遲未交出從柯米好友、哥倫比亞大學教授李奇曼（Daniel C. Richman）取得的通訊紀錄，促使法官下令強制公開。

費茲派翠克在庭上直言，「這案子很不尋常，我們正處於『先起訴後調查』的狀態。」他並要求司法部提交大陪審團文件，讓辯方檢視哈利根呈報的證據。此舉被視為對檢方動機的重大質疑，也顯示法院對川普政府司法操作的耐心已到極限。

柯米律師團指控此案為「報復性起訴」，並質疑哈利根任命的合法性。川普過去多次公開要求司法部長邦迪（Pam Bondi）「立即起訴」柯米與其他政敵，外界認為這起訴案正是白宮政治報復的延伸。

多名檢察官形容此案「政治味濃厚、法理薄弱」，恐重創司法公信。柯米全程沉默出席聽證，象徵美國司法體系與總統權力的正面衝突進一步升溫。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

哈利 川普 司法部

上一則

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

下一則

政府停擺致航管員不足 全美40座機場7日起航班減10%

延伸閱讀

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」
對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢

民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽