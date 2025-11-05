史潘柏格當選維州首位女州長 薛瑞爾當選新州州長

民主黨翻轉維州，史潘柏格當選史上首位女州長。(美聯社)

維吉尼亞州過去一直是關鍵搖擺州，民主黨 候選人、前國會眾議員史潘柏格(Abigail Spanberger)在4日投票中擊敗共和黨對手、現任副州長厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)，成為維州史上首位女州長。民主黨人哈施米(Ghazala F. Hashmi)也勝出，將接替厄爾-西爾斯出任副州長，維州政壇出現大翻轉。

維州、新州 州長選舉 皆民主黨天下 川普 警訊

另一重大關鍵州、新澤西州的州長選舉，截至4日晚10時的開票六成顯示，民主黨州長候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)則以56.2領先共和黨州長候選人、前州議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的43.3%。紐約時報報導宣布薛瑞爾當選新州州長。

前國會眾議員史潘柏格在4日晚截至10時的開票六成中，以57.0%得票，擊敗共和黨對手、現任副州長厄爾-西爾斯的42.8%得票，成功當選，成為維州史上首位女州長。

維吉尼亞州和新澤西州選民投票選舉新州長，這兩場選舉別具全國性意義，被視為是衡量民眾對川普總統執政評價及民主黨能否重振全國政治舞台的風向球，也是明年期中選舉的試金石。

維州史上第一位女州長史潘柏格立場中間偏左，曾任中央情報局特工，在川普首任政府期間曾力助民主黨贏得眾院多數席位。對民主黨而言，史潘柏格以強調經濟議題勝選，表明在2018年中期選舉發揮功效的策略，或許仍有機會在2026年奏效。

維州共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)任期屆滿。敗選的現任副州長厄爾-西爾斯，風格與川普相近，但缺乏川普全力支持。前總統歐巴馬在選前特地到維州為史潘柏格站台。

川普連續三次總統大選，都在維吉尼亞州失利；該州因諸多川普政策而飽受壓力，其中，公務員編制遭到大幅削減和政府持續停擺，都對維州影響甚大，讓川普與共和黨失去支持。

新澤西州民主黨州長候選人薛瑞爾4日晚開票一直領先共和黨州長候選人西塔瑞利，預測當選新州下任州長。(路透)

新澤西州長期以來支持民主黨，但近年出現向共和黨傾斜的跡象。這場填補民主黨州長墨菲(Phil Murphy)空缺的州長選舉，將揭示部分民主黨核心選民是否仍信任民主黨領導階層，以及該黨能否繼續掌控新州。

川普今年稍早正式為新州共和黨州長候選人、前州議員西塔瑞利背書，這是現年63歲的西塔瑞利第三次競選新州州長。他的對手、現年53歲的民主黨州長候選人薛瑞爾 ，曾四度出任國會議員；若薛瑞爾當選，將成為新州史上第二位女州長。

新州副州長韋伊(Tahesha Way)4日表示，有七個郡的投票工作因官方收到電子郵件炸彈威脅，一度中斷，但後來執法當局逐一確認這些威脅不實。部分投票站迅速重新開放，其他投票站的選民則被引導至附近投票站投票。

這次新州選舉還將改選州議會的全部80個席位，目前民主黨以52比28的席位優勢控制新州議會。

此外，加州選民4日投票決定是否同意重畫選區，民主黨試圖推動此案，以抵銷總統川普指示別州進行有利共和黨的選區劃分影響。民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）及其盟友希望選民同意暫時重畫選區的「第50號提案」（Proposition 50），該提案讓民主黨有望在明年期中選舉的聯邦眾議院掌控權之爭中，在加州多拿5個席次。預期此案將過關。