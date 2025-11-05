我的頻道

錢尼當了數十年共和黨人 離世竟成「圈外人」

編譯陳韻涵／綜合報導
美國前副總統錢尼（左）曾協助形塑冷戰後的「老共和黨」，主張強勢外交與干預主義。圖為2009年他在國會聯席會議上敲響議事槌，宣布選舉人團投票結束。右為當時眾議院議長裴洛西。（美聯社）
前副總統錢尼(Richard Bruce "Dick" Cheney)向來是共和黨核心人物，卻在辭世時成了圈外人。他曾協助形塑冷戰後的「老共和黨」，主張強勢外交與干預主義，卻目睹政黨被川普總統與「讓美國再次偉大」(MAGA)運動徹底改變。

「華盛頓郵報」指出，錢尼是美國史上最具實權的副總統之一。

2001年9月11日恐攻後，他召集一批被稱為「火神」(Vulcans，源自古羅馬神話)的幕僚，制定一連串爭議政策，試圖因應他認為的新型威脅。這些政策包括2003年對伊拉克發動先發制人戰爭、繞過國會與情報法院推動國內監控，以及對恐怖嫌犯採取被譴責為酷刑的加強審訊手段。

錢尼從未對此表達悔意，他2014年受訪時說：「酷刑，是指一名美國人在世貿中心高樓層被燒死前打給幼女的訣別電話。」

小布希總統(George W. Bush)在錢尼離世後發布聲明，讚譽他「在國家面臨巨大挑戰時，始終冷靜、誠實且直言不諱」，但強調若僅將他視為顧問，顯然低估其影響力。

錢尼的政治生涯幾乎貫穿共和黨現代史，他自懷俄明州發跡，曾任福特總統(Gerald Ford)的白宮幕僚長，後在老布希(George H.W. Bush)任內擔任國防部長，迅速結束波灣戰爭。

2000年，錢尼以豐富的外交經驗被選為小布希的副手參選。資深記者孟捷慕(James Mann)在「火神崛起」(Rise of the Vulcans)一書中寫道，「選擇錢尼，對布希政府的外交走向意義深遠，甚至比布希所做的任何決策都更具決定性」。

但隨著川普崛起，錢尼與共和黨漸行漸遠。他與曾任眾議員的女兒麗茲‧錢尼(Liz Cheney)共同宣布，2024年大選投票支持民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)。

錢尼去年9月的聲明表示：「在美國248年的歷史中，從未有人比川普更危險。他以謊言與暴力竊取選舉，並試圖在被選民拒絕後繼續掌權。」

當共和黨全面倒向川普主義，錢尼代表的強硬現實主義與舊共和價值，終究如懷俄明夕陽般謝幕。

