我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

賓大120萬筆數據被駭 前總統拜登訊息也外洩 校友提集體訴訟

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州大學發生大規模資料外洩事件，涉及捐款者、校友和學生以及大學內部備忘錄和銀行資訊等的120萬筆數據被盜。圖為該校校園。(美聯社)
賓州大學發生大規模資料外洩事件，涉及捐款者、校友和學生以及大學內部備忘錄和銀行資訊等的120萬筆數據被盜。圖為該校校園。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)發生大規模資料外洩事件，涉及捐款者、校友和學生以及大學內部備忘錄和銀行資訊等的120萬筆數據被盜。該校已正式向聯邦調查局(FBI)提報；賓大一名校友則對賓大提集體訴訟，要求賠償。

紐約時報報導，被盜資訊最久遠可追溯到幾十年前；出手的這名駭客似乎出於政治動機，上周還向賓大學生和校友發送措詞粗俗的郵件，指責這所常春藤盟校「覺醒」(woke)，偏愛世襲入學者 、捐款者和在美國平權行動政策下被錄取但資格不符的人。

過去一年，紐約大學(New York University)、哥倫比亞大學(Columbia University)也發生類似的駭客攻擊事件。

哥大資料外洩事件讓紐約市長民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)的一筆資料曝光，顯示他2009年申請該校填寫個人資料時，自稱既是亞裔、也是黑人或非裔美國人。

賓大資料外洩事件最初是由校園報紙「賓大日報」(The Daily Pennsylvanian)以及一些科技網站報導。

賓大最初表示，有人向賓大發送「詐欺性」電郵；來自芝加哥的賓大校友凱利(Christopher Kelly)已對賓大提起集體訴訟，要求賠償因資訊外洩造成的損失。

凱利的代理律師費德曼(William B. Federman)來自專門處理資料外洩事件的律師事務所，他表示，針對駭客入侵事件，賓大「沒有任何藉口」。

費德曼又說，賓大財力雄厚，技術精湛，與苦苦掙扎的小型宗教學院不同，竟然允許他人存取四、五十年前的久遠數據，簡直不可饒恕。

科技媒體The Verge報導稱，賓大的駭客在電郵中發表政治言論，但主要動機並非政治，而是計劃在發布數據之前將其中一部份數據出售。部分資料樣本已在網站上公布。

根據The Verge，這次外洩文件包含拜登總統(Joe Biden)的個人訊息，他的孫女曾在賓大就讀，該大學還設有名為「賓大拜登中心」(Penn Biden Center)的智庫。

外洩文件還包括為2023年時任賓大校長馬吉爾(M. Elizabeth Magill)準備、當年12月就「校園反猶太主義問題」在國會作證的談話內容。

賓大 駭客 拜登

上一則

錢尼逝世 小布希讚他正直嚴謹 川普未發一言

下一則

前副總統錢尼辭世 曾主導反恐戰爭、鼓吹入侵伊拉克 爭議人生落幕

延伸閱讀

空襲委內瑞拉箭在弦上？川普否認：這不是真的

空襲委內瑞拉箭在弦上？川普否認：這不是真的
聯邦員工工會施壓國會 要求立刻通過撥款結束政府關門

聯邦員工工會施壓國會 要求立刻通過撥款結束政府關門
美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案

美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案
2月內增1兆 國債首飆破38兆元 81%選民認為令人擔憂

2月內增1兆 國債首飆破38兆元 81%選民認為令人擔憂

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉