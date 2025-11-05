賓大120萬筆數據被駭 前總統拜登訊息也外洩 校友提集體訴訟

賓州大學發生大規模資料外洩事件，涉及捐款者、校友和學生以及大學內部備忘錄和銀行資訊等的120萬筆數據被盜。圖為該校校園。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)發生大規模資料外洩事件，涉及捐款者、校友和學生以及大學內部備忘錄和銀行資訊等的120萬筆數據被盜。該校已正式向聯邦調查局(FBI)提報；賓大 一名校友則對賓大提集體訴訟，要求賠償。

紐約時報報導，被盜資訊最久遠可追溯到幾十年前；出手的這名駭客 似乎出於政治動機，上周還向賓大學生和校友發送措詞粗俗的郵件，指責這所常春藤盟校「覺醒」(woke)，偏愛世襲入學者 、捐款者和在美國平權行動政策下被錄取但資格不符的人。

過去一年，紐約大學(New York University)、哥倫比亞大學(Columbia University)也發生類似的駭客攻擊事件。

哥大資料外洩事件讓紐約市長民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)的一筆資料曝光，顯示他2009年申請該校填寫個人資料時，自稱既是亞裔、也是黑人或非裔美國人。

賓大資料外洩事件最初是由校園報紙「賓大日報」(The Daily Pennsylvanian)以及一些科技網站報導。

賓大最初表示，有人向賓大發送「詐欺性」電郵；來自芝加哥的賓大校友凱利(Christopher Kelly)已對賓大提起集體訴訟，要求賠償因資訊外洩造成的損失。

凱利的代理律師費德曼(William B. Federman)來自專門處理資料外洩事件的律師事務所，他表示，針對駭客入侵事件，賓大「沒有任何藉口」。

費德曼又說，賓大財力雄厚，技術精湛，與苦苦掙扎的小型宗教學院不同，竟然允許他人存取四、五十年前的久遠數據，簡直不可饒恕。

科技媒體The Verge報導稱，賓大的駭客在電郵中發表政治言論，但主要動機並非政治，而是計劃在發布數據之前將其中一部份數據出售。部分資料樣本已在網站上公布。

根據The Verge，這次外洩文件包含拜登 總統(Joe Biden)的個人訊息，他的孫女曾在賓大就讀，該大學還設有名為「賓大拜登中心」(Penn Biden Center)的智庫。

外洩文件還包括為2023年時任賓大校長馬吉爾(M. Elizabeth Magill)準備、當年12月就「校園反猶太主義問題」在國會作證的談話內容。