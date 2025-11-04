肯塔基州貨機起飛不久墜毀 傷亡人數不明、機場關閉
肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。
Louisville, KY plane crash was an outbound UPS flight to Honolulu. Looks like the left wing/engine was on fire during the takeoff roll. pic.twitter.com/DimVcO0Qv5— Anthony Cerullo (@anthonycerullo) November 4, 2025
根據《衛報》與BBC報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，涉事飛機為UPS 2976班機，原定飛往夏威夷檀香山，卻於當地時間下午5時15分左右從機場起飛後不久墜毀。事故發生後，機場南側可見濃煙竄天。路易斯維爾都會警察局（LMPD）表示，多個緊急應變單位已趕赴現場救援。
警方聲明指出：「現場仍屬活躍事故區域，並有火勢與殘骸，請民眾遠離該地。」社群媒體上流傳的影片顯示，墜機現場火光明顯。
機場方圓約8公里範圍內已發布「就地避難」（shelter-in-place）命令，機場也已暫時關閉。LMPD再次呼籲：「在接獲進一步通知前，請勿前往事故現場。」
