聯邦取消部分學貸豁免資格 20多民主黨主政州提訟

教育部(見圖)新規取消部分公共服務者豁免學貸的資格，引發20多個民主黨主政的州提出訴訟。(美聯社)

20多個民主黨主政的州3日在麻州 法院提出訴訟，指控聯邦政府逾越職權，取消部分公共服務者豁免學貸 的資格，說此舉會惡化就業問題，在各州勞動力製造不安。

根據教育部 新規，學貸借款人服務的非營利機構如果曾對無證移民提供協助、對未成年兒童提供跨性醫療照護，或曾經公開示威抗議，都將失去學貸豁免資格。

「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，簡稱PSLF)成立於2007年小布希總統(George W. Bush)任內，學貸借款人在政府機關、非營利組織服務屆滿10年，並且如期償還學貸120個月之後，剩餘聯邦學貸得以豁免。

川普政府針對豁免資格提出新規定：若聯邦官員認為申請人服務的機構宗旨「實質違法」(substantial illegal)，即不得享受「公共服務貸款免除計畫」提供的餘債豁免。教育部認定的「違法」主要針對無證移民和跨性人兩大領域。

領銜挑戰聯邦此舉的州包括紐約、麻州、加州和科羅拉多。紐約州檢察長詹樂霞說，川普政府假立規之名，行「忠誠檢驗」之實，根據意識形態，剝奪辛勤工作的美國人獲准免還剩餘學貸的資格，這是「不公平也不合法」的施政。

另外，某些城市、非營利機構、勞工組織也聯手在麻州法院提告川普政府。這些原告包括波士頓、芝加哥、阿布奎克、舊金山、加州聖塔克拉拉、全國非營利組織協會。

教育部副部長肯特(Nicholas Kent)痛罵這些原告「沒有良心、力挺犯罪的行為」，「新規不過是常識性的改革，目的是納稅人的錢，不被用來贊助涉嫌恐怖主義、兒童販運、變性手術，貽害兒童終生的組織。」他保證教育部會「中立」執行這項規定。

甘迺迪人權倡議、美國移民議會、「門」(The Door)司法協助等組織，預定4日針對同議題提出訴訟。