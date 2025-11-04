我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

白卡新規須符合工作要求 信評機構Equifax龐大商機

記者顏伶如／綜合報導
協助各州政府落實白卡的工作要求新規，給美國三大信評機構之一的易速傳真帶來非常龐大的商機。(路透)
協助各州政府落實白卡的工作要求新規，給美國三大信評機構之一的易速傳真帶來非常龐大的商機。(路透)

紐約時報3日報導，美國三大信評機構之一的易速傳真(Equifax)執行長馬克·貝戈爾(Mark Begor)今年夏天對投資人說，一項「非常龐大」的商機即將到來，就是協助各州政府落實俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)工作要求新規，這項政策恐讓數以百萬計低收入美國民眾失去健保。

Equifax多年來稱霸驗證美國民眾收入狀況的信評市場，提供數據是銀行核發貸款、房東尋找房客的重要參考根據。Equifax與許多大型企業、公立政府機關以及薪資處理機構簽訂獨家協議而取得勞工資料，目前資料庫有9900萬勞工的超過7億5000萬筆資料。舉例來說，州政府人員可以透過社會安全號碼，立即查詢得知某個勞工的薪資收入與工作時數。各州政府的每一筆Equifax資料庫搜尋都要付費。

全國有半數州使用Equifax資料庫，每年開銷以百萬計數，密西根州今年花費1280萬元，維吉尼亞州合約顯示一年費用將近2400萬元。

從2027年開始，各州政府必須確認低收入成年人是否工作、參加培訓或擔任義工達到每個月至少80小時的標準，才有資格參加白卡或獲得糧食補助。白卡對參加者訂定必須符合工作要求的新規，各州政府對於白卡持有人工作收入與時數的檢查將更加頻繁，使用Equifax服務也將增加。紐約時報報導，對於Equifax調漲價格，各州政府議價空間極少。

北卡羅來納州州政府白卡計畫主任魯拉姆(Jay Ludlam)說，Equifax在2022年與北來州簽訂白卡計畫服務新合約時，價格調漲24%，2024年又漲36%。北卡州政府2022年時使用Equifax服務的總共花費約1160萬元，到了今年已經增加至2250萬元。魯拉姆說，花費迅速暴增，看起來是沒有理由的漲價，「我們沒有槓桿空間，也沒辦法不使用服務」。

紐約時報取得各州政府統計顯示，科羅拉多州查尋Equifax資料庫的每次費用原本是6.65元，如今調至15元，漲幅126%；堪薩斯州每次費用原本8.83元，現在為19.39元，漲幅120%；北卡州每次費用原本3.85元，如今為7.49元，漲幅95%。

根據統計，Equifax出售Work Number數據資料庫服務給政府機關，每年收入約8億，整個市場大餅則有50億，白卡工作要求新規上路後，獲利空間更加看好。

白卡 低收入 北卡羅來納州

上一則

前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月

下一則

曾為奧克拉荷馬州十大要犯 自導自演遭綁架 性犯罪者逃亡13年落網

延伸閱讀

白卡要求工作新規 對信評機構Equifax更有賺頭的大好商機

白卡要求工作新規 對信評機構Equifax更有賺頭的大好商機
多州准醫療欠債不列信用報告 聯邦政府要推翻

多州准醫療欠債不列信用報告 聯邦政府要推翻
香港貨機墜海 土耳其航空公司Air ACT曾發生空難釀37死

香港貨機墜海 土耳其航空公司Air ACT曾發生空難釀37死
封面故事／退休後不煩惱錢 3步驟實現目標

封面故事／退休後不煩惱錢 3步驟實現目標

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉