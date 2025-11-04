白卡新規須符合工作要求 信評機構Equifax龐大商機

協助各州政府落實白卡的工作要求新規，給美國三大信評機構之一的易速傳真帶來非常龐大的商機。(路透)

紐約時報3日報導，美國三大信評機構之一的易速傳真(Equifax)執行長馬克·貝戈爾(Mark Begor)今年夏天對投資人說，一項「非常龐大」的商機即將到來，就是協助各州政府落實俗稱「白卡 」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)工作要求新規，這項政策恐讓數以百萬計低收入 美國民眾失去健保。

Equifax多年來稱霸驗證美國民眾收入狀況的信評市場，提供數據是銀行核發貸款、房東尋找房客的重要參考根據。Equifax與許多大型企業、公立政府機關以及薪資處理機構簽訂獨家協議而取得勞工資料，目前資料庫有9900萬勞工的超過7億5000萬筆資料。舉例來說，州政府人員可以透過社會安全號碼，立即查詢得知某個勞工的薪資收入與工作時數。各州政府的每一筆Equifax資料庫搜尋都要付費。

全國有半數州使用Equifax資料庫，每年開銷以百萬計數，密西根州今年花費1280萬元，維吉尼亞州合約顯示一年費用將近2400萬元。

從2027年開始，各州政府必須確認低收入成年人是否工作、參加培訓或擔任義工達到每個月至少80小時的標準，才有資格參加白卡或獲得糧食補助。白卡對參加者訂定必須符合工作要求的新規，各州政府對於白卡持有人工作收入與時數的檢查將更加頻繁，使用Equifax服務也將增加。紐約時報報導，對於Equifax調漲價格，各州政府議價空間極少。

北卡羅來納州 州政府白卡計畫主任魯拉姆(Jay Ludlam)說，Equifax在2022年與北來州簽訂白卡計畫服務新合約時，價格調漲24%，2024年又漲36%。北卡州政府2022年時使用Equifax服務的總共花費約1160萬元，到了今年已經增加至2250萬元。魯拉姆說，花費迅速暴增，看起來是沒有理由的漲價，「我們沒有槓桿空間，也沒辦法不使用服務」。

紐約時報取得各州政府統計顯示，科羅拉多州查尋Equifax資料庫的每次費用原本是6.65元，如今調至15元，漲幅126%；堪薩斯州每次費用原本8.83元，現在為19.39元，漲幅120%；北卡州每次費用原本3.85元，如今為7.49元，漲幅95%。

根據統計，Equifax出售Work Number數據資料庫服務給政府機關，每年收入約8億，整個市場大餅則有50億，白卡工作要求新規上路後，獲利空間更加看好。