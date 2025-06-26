貝佐斯砸5600萬元將辦奢華「世紀婚禮」 準夫婦抵達威尼斯

亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑切斯離開旅館，準備前往婚禮活動會場。（美聯社）

亞馬遜 （Amazon）創辦人貝佐斯 及未婚妻前電視台主播桑切斯在周三抵達義大利 威尼斯，準備展開為期三天的豪華派對，在這座浪漫水都慶祝兩人結婚，儘管當地出現許多抗議活動。

路透報導，本周預定將有約90架私人飛機降落在威尼斯周邊機場，載來演藝圈、政界與金融界重量級人物，參加這場被稱為「世紀婚禮」的盛會，估計貝佐斯將為此斥資4000萬至4800萬歐元（4600萬至5600萬美元）。

路透記者目擊貝佐斯與桑切斯進入位於大運河旁的高檔旅館安缦威尼斯（Aman Venice），許多名人賓客也預定下榻於此。在旅館外，工人搭起條紋帆布帳篷，並設置了側牆與浮動碼頭，遮擋記者的長鏡頭與外人的好奇目光。

威尼斯市政府周三發出公告，封鎖貝佐斯結婚派對活動周邊區域，以隔離賓客與已抗議數周的人士。抗議人士批評，這場奢華婚禮將把威尼斯變成富人的私人樂園。威尼斯居民里戈就說：「現在只剩下一個法則：錢、錢、錢。所以我們就是魯蛇」，「我們這些土生土長的居民，不是得往本島移動，就是需要得到他們准許才能搭船。他們反而成了主人」。

面對批評，貝佐斯與桑切斯宣布捐贈300萬歐元給三個當地機構：研究潟湖生態的學術聯盟 CORILA、聯合國教科文組織（UNESCO）威尼斯辦公室，以及威尼斯國際大學（Venice International University）。

婚禮的具體日期與地點目前仍未公開，有人推測，61歲的貝佐斯與55歲的桑切斯可能早已在美國私下完婚。

消息人士透露，慶祝活動於26日展開，首場派對預定在Cannaregio區的果園聖母堂（Madonna dell'Orto）迴廊中舉行。另外，約250名賓客將在周五抵達威尼斯，參加第二場在San Giorgio島上的派對，該島正對著聖馬可廣場。

慶祝活動的高潮將於周六登場，主派對地點選在Arsenale的一座大廳舉行。Arsenale原為一座中世紀船廠，現已轉型為藝文展演空間，位於Castello區，由於周圍被水包圍，當連接橋升起時無法從陸路進入，因此這地點被認為比原定地點安全。原定地點是在Cannaregio區裡的一所中世紀宗教學校。