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查克柏格砸下1億薪酬招攬AI人才 華裔汪滔將任重職

記者顏伶如／綜合報導
AI新創公司Scale執行長汪滔是查克伯格組建AI團隊的重要人物。(路透)
AI新創公司Scale執行長汪滔是查克伯格組建AI團隊的重要人物。(路透)

為了解決公司人工智慧(AI)危機， Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)親自操刀求才大作戰，以1億重金招兵買馬，為公司內部新成立的「超級智慧」(Superintelligence)實驗室延攬頂尖人才，甚至直接跟研究人員接洽。

華爾街日報報導，查克柏格不但推出優厚薪酬條件，也向一流AI研究員、工程師承諾說，加入團隊之後不必煩惱演算資源或資金問題。

不過，消息人士說，某些AI研究員對於加入Meta感到猶豫，因為Meta過去的AI研發計畫曾經遭遇瓶頸，Meta的AI走向也存在不確定因素，例如不知道哪些人負責哪些項目。

Meta執行長查克柏格重金招兵買馬，為「超級智慧」實驗室延攬頂尖人才。(路透)
Meta執行長查克柏格重金招兵買馬，為「超級智慧」實驗室延攬頂尖人才。(路透)

報導指出，過去幾個月裡，最頂尖的AI研究員與工程師紛紛接到全球最有錢富豪之一的問候。查克柏格忙著寄發電郵、通訊軟體WhatsApp簡訊給人工智慧圈佼佼者，包括數百名研究員、科學家、基礎架構工程師、產品明星、創業家，邀請加入他正在打造的「超級智慧」實驗室團隊。

某些收到訊息的人士非常驚訝，不相信訊息真的來自查克柏格。一名收到訊息的對象說，以為是詐騙訊息，放了好幾天都沒理會。

查克柏格這波挖角行動開出價碼可望創下科技界最高紀錄，正在接洽中的一個方案是直接收購初創公司。

Meta研發頂尖AI技術遭遇困難，問題在4月間浮上檯面。Meta遭批評在評鑑系統動手腳，讓新推出的AI模型獲得評分名不符實。Meta原本要公開亮相的AI新模型旗艦版則延後時程，引發外界質疑Meta在這場所有產業的「AI軍備競賽」裡，究竟有沒有辦法加快腳步與時俱進。

查克柏格搖身一變出任公司的人事長。查克柏格招攬對象包括OpenAI共同創辦人舒曼(John Schulman)、OpenAI文字轉影像模型Sora共同創辦人皮布列斯(Bill Peebles)，但兩人婉拒加入。查克柏格也接洽OpenAI共同創辦人蘇茨克維(Ilya Sutskever)。

查克柏格也同意斥資143億美元收購AI新創公司Scale AI的49%股權，並延攬其執行長、28歲的華裔汪滔(Alexandr Wang)加入AI部門要職。

AI 查克柏格 Meta

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