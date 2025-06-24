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建在智利山頂 全球最大數位相機 公布首批宇宙照片

記者張聲肇／綜合報導
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由678個圖像合成的照片顯出平常難以看到的細節，例如位在右上方的三裂星雲的氣體雲和星塵。（美聯社）
由678個圖像合成的照片顯出平常難以看到的細節，例如位在右上方的三裂星雲的氣體雲和星塵。（美聯社）

位於智利中部山頂、設有全球最大數位相機的魯賓天文台(Vera C. Rubin Observatory)23日公布首批宇宙照片，數百萬恆星和星系如夢似幻的景象，或有助解開宇宙亙古謎團。

其中一幅綜合照片顯示離地球數千光年的三裂星雲和礁湖星雲(Trifid and Lagoon nebulas)散發出粉紅氣雲和太空塵。另一幀圖顯示滿是恆星和星系的太空裡面，有驚人的漩渦和三個星系對撞、合併的景象。

一段錄影則顯示一大堆新發現的隕石，包括2104顆太陽系沒人見過的隕石，其中七顆很接近地球，但還不至於對地球構成危險。

這批照片和錄影僅僅是魯賓天文觀測台23日現場直播前，10小時測試拍攝、錄像所得。天文學界很期待這批圖像，專家相信，世界最大數位相機拍錄的宇宙圖像，有助解開宇宙亙古之謎，讓人類對宇宙的理解，產生「革命性」的變化。

聯邦能源部科學處代處長哈瑞葉特‧孔(Harriet Kung)說，「我們正邁入美國科學的黃金期。」

魯賓天文台是能源部和美國國家科學基金會共同贊助的觀測台，取名魯賓，是為了紀念首位發現宇宙暗黑物質的美國太空人。天文台坐落於智利中部塞若帕瓊(Cerro Pachón)山頂，每天可拍攝南半球夜空1000張照片，每三、四個夜晚，就可拍遍南半球天空。

國家科學基金會幕僚長史東(Brian Stone)說，「我們將透過這非同小可的科學儀器，探索許多宇宙奧秘，包括遍布宇宙的暗物質和暗能量。」

暗物質是宇宙中不與電磁力產生作用的物質，它不會吸收、反射或發光，目前只能透過重力產生的效應得知其存在，並已證實大量存在於宇宙。現代天文學利用重力透鏡、宇宙大尺度結構的形成、微波背景輻射等方法和理論，來探測暗物質。暗能量是影響宇宙膨脹加速的能量形式，其本質是科學界的未解之謎。

魯賓天文台拍到的部分室女座星系團。（美聯社）
魯賓天文台拍到的部分室女座星系團。（美聯社）

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