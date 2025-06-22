15對雙胞胎 紐約同一所高中畢業 曾連續2年10對 明年也有9對

紐約長島Plainview-Old Bethpage學區約翰甘迺迪紀念高中今年的500名畢業生當中，竟有15對雙胞胎。(美聯社)

紐約長島 Plainview-Old Bethpage學區約翰甘迺迪紀念高中本周末舉行畢業典禮，500名畢業生當中，竟有15對雙胞胎。

這30名學生大部分自幼稚園就認識，許多家庭至今仍會共同出遊，更別說在社群媒體 拉圈群聊了。

雪梨·孟卡(Sydney Monka)上周和其他雙胞胎一起參加畢業典禮預演時說，「老實講，我們在一起的時候，整個房間充滿活力；大家都很麻吉，無話不談，分享所有經驗，酷斃了！」

這15對雙胞胎都是「異卵雙生」，也就是兩個不同的卵分別受精成胎，而且不少還是龍鳳胎。已獲印地安那大學錄取的巴莉·柯恩(Bari Cohen)說，異卵雙生手足，尤其異性雙胞胎之間，關係尤為緊密，因為｢我們同時經歷過同樣的事。」

雙胞胎似乎是這所高中的特色之一；該校在2014和2015年，連續兩年各有10對雙胞胎畢業，另外還有9對預計明年將領取文憑。

如有好事者詢問為什麼這所學校雙胞胎特別多，被問的人多數只會聳聳肩，雙手一攤。暑假過後要就讀喬治亞大學的艾蜜莉·布雷克(Emily Brake)說：這就像水一樣稀鬆平常吧。要去俄亥州州立大學念書的孿生妹妹阿曼達(Amanda Brake)說，「我們都很幸運。這純是巧合。」

決定留在長島念石溪大學的雅莉安娜·卡瑪瑞里(Arianna Cammareri)則認為，家族基因可能也扮演了某種角色。「我們家族有好幾對雙胞胎，我自己的堂表兄弟姊妹就是，我猜這也提高了我爸媽懷有雙胞胎的機率。」

另外，加州 福瑞斯諾Clovis North高中今年有14對雙胞胎畢業；馬里蘭州綠帶市艾琳諾羅斯福高中也有10。至於世界紀錄則是2017年伊利諾州New Trier高中的44對雙胞胎加一組三胞胎畢業生。