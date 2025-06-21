道奇隊老闆擴大運動王國…買下湖人隊的華爾特身價61億

最近重金收購NBA湖人隊的華爾特，也是洛杉磯道奇隊老闆。(美聯社)

NBA洛杉磯湖人 隊易主，各方紛紛打聽億萬富豪新老闆華爾特(Mark Walter)究竟是何方神聖，各路媒體也紛紛「起底」。

華爾特出生於1960年，富比世(Forbes)估計他的淨資產為61億元，去年將他列為400富豪榜第216名。

他擁有克萊頓大學(Creighton University)工商管理學士學位及西北大學(Northwestern University)法律學位，但最終選擇了經商而不是從事法律工作。

1990年代中期他與人共同創立芝加哥投資管理公司Liberty Hampshire，這家公司後來由華爾特於1990年代末期創立的古根漢合夥公司(Guggenheim Partners)收購。

古根漢是掌管超3000億元資產的金融巨頭，華爾特自任CEO。除了古根漢，華特還共同創立了TWG Global，這家公司上月宣布與馬斯克的人工智慧公司xAI合作，開發用於金融服務業的AI。

不要以為華爾特只懂得管錢，其實在體育圈名聲不小。籃球粉絲不一定認識他，但他早於2012年收購了MLB洛杉磯道奇 隊(Dodgers)，開啟「砸錢重建、穩定爭冠」，道奇隊其後多次打進世界大賽並奪冠，財大氣粗打造出一個「宇宙道奇」。

華爾特也是WNBA洛杉磯火花隊的老闆之一，還參與投資多個體育項目，包括一級方程式(F1)車隊及女子職業冰球聯盟，還是英超球隊切爾西(Chelsea)股東之一。簡單來說他是有經驗、有底牌的「體育金主」。

值得注意的是，華爾特今次並非突然做了湖人老闆，早於2021年他已收購湖人隊27%的股份，這一次是行使優先收購權，是一早布局好的大棋。

湖人易主不是賣給「土豪」，而是迎來了一個資本實力雄厚、體育圈經驗豐富、偏向職業化的新掌門人，華爾特並非狂熱球迷型老闆，但會帶來更多資源、效率和變化。湖人的未來是更輝煌還是更商業，仍有待觀察。