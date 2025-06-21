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比馬斯克「更富有」…紐約「播種王」、176娃之父宣布退休

編譯馬雯婷／綜合報導
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人稱「播種王」的阿里·納格爾，在父親節當天正式宣布退休，結束17年來的捐精生涯。他總共育有176名子女。(美聯社)
人稱「播種王」的阿里·納格爾，在父親節當天正式宣布退休，結束17年來的捐精生涯。他總共育有176名子女。(美聯社)

即使是全美最知名的「生育達人」，也認為精子捐贈應有所節制。

據紐約郵報(New York Post)報導，人稱「播種王」(The Sperminator)的阿里·納格爾(Ari Nagel)，在父親節當天正式宣布退休，結束17年來的捐精生涯。他總共育有176名子女，跨越美國20個州，還遍及五大洲的10個國家。

即將50歲的納格爾坦言：「我雖然還有精力，但精子不是無限的，最好讓她們找年輕一點的(捐贈者)，總比後悔好。」他最近正與一名22歲女子交往，對方不想要小孩，自己也終於可以擺脫長年的禁慾生活。

紐約市立大學擔任數學教授的納格爾，身高6呎2吋、藍眼睛，目前仍有五個孩子即將出生。他最大的吸引力在於從不收費，協助女性省下高額的精子銀行費用與繁瑣人工授精流程。多年來，他協助了眾多單身女性、同性伴侶與無法生育的家庭圓夢。

他的「捐精」地點極為多元，包括星巴克廁所、籃球賽現場、航港局車站，甚至機場；用的則是最直接原始的方式。他的第一個子女誕生於2008年，對方是一位在Craigslist上徵求捐精者的女同志，「我們用老派方式受孕，我盡量快速解決，減少對方不適。」

許多孩子的名字都與他有關，例如 Ari、Aria、Aacari、Khari、Arianna、Aries和Ariel。「我們是不傳統的現代家庭。」納格爾說。他自己來自一個正統猶太家庭，在家中七個孩子中排行第四。

他坦言，選擇退休的原因之一是無法再克盡「陪伴」的責任。「當父親不只是捐出精子，更重要的是出現在孩子身邊。我有太多的生日、球賽和畢業典禮要參加。」

納格爾與第一任妻子分居，育有三名子女。他曾短暫與五名女性結婚，主要因宗教或法律因素，而非愛情。他目前需支付五位早期受贈者的撫養費，約占其10萬元年薪的一半。

「我雖然沒馬斯克有錢，但我比他更富有，」他笑說。

自2016年首次被紐約郵報報導後，他迅速成為焦點人物，當時他「僅有」22個孩子。之後，他在以色列打過官司、代言過男性生育補品，甚至在紐約郵報的網路影集裡擔任主角。

他回顧自己多年最大的犧牲就是禁慾。「你永遠不知道對方什麼時候排卵，所以得保持禁慾狀態，才能確保成功率。」

退休 星巴克 紐約市

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