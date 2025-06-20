SpaceX運載星艦火箭 靜態點火測試爆炸 化成一團火球

SpaceX星艦太空船18日下午11時在德州基地進行靜態點火測試發生爆炸，所有人員安全無虞，周遭社區居民也未受到任何傷害。(路透)

SpaceX 運載星艦的火箭18日下午11時在德州 發射站靜態點火測試時爆炸， 炸成一團大火球，因設有安全距離，所有工作人員都安然無恙。

這是繼1月16日太空 火箭在加勒比海上空突然散落之後，又一失敗紀錄。3月6日，地面控制站與試飛的星艦火箭失聯，因為測試中的太空飛行器已經解體，碎片從佛州上空散落。3月27日，403呎長、德州南端基地升空的星艦火箭也失控解體。當時，管控人員還想釋放幾枚模擬衛星，卻因為門一直打不開而作罷，船體螺旋下降，掉入印度洋。

太空探索執行長馬斯克本來以為先前兩次失敗演練的經驗，已經讓員工從中獲得「重大改進」，還宣稱從此要加速發射時程，接下來每三到四周就可有一艘星艦升空。

18日的點火測試，是為星艦第10次試飛做準備。福斯新聞(Fox News)與網路媒體The Verge報導，爆炸後約兩小時，火勢仍未撲滅。地方媒體ValleyCentral報導，測試場附近居民表示，巨大的爆炸撼動窗戶，震碎餐盤。

SpaceX19日表示，這次半夜爆炸對附近居民不構成危險，但請民眾不要靠近。該公司也已與地方官員洽商善後。