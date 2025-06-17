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「川普消滅民權」 有色人種年會116年來首次未邀總統

記者張聲肇／綜合報導
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全國有色人種促進會會長詹森16日宣布，不邀川普總統參加今年的年度大會。(美聯社)
全國有色人種促進會會長詹森16日宣布，不邀川普總統參加今年的年度大會。(美聯社)

全國有色人種促進會(NAACP)會長詹森(Derrick Johnson)16日宣布，下月在北卡羅萊納州夏洛特市(Charlotte)舉行的年會，不邀川普總統參加，打破該會116年來都會邀請現任總統的傳統，因為川普的作為違反該會促進民權的使命。

詹森說，「這個決定與政黨無關，本會的宗旨是促進民權，而現任總統已清楚表明，他的使命就是要消滅民權。」

美聯社請白宮置評，但未獲立即回應。

前總統拜登在去年內華達州拉斯維加斯舉行的NAACP大會上發表演講。川普總統曾受邀參加去年大會，但他選擇不出席。他在上一屆總統任期內也沒有出席過。

促進會近幾個月提出多項訴訟，例如4月提告教育部，因為不終止DEI(多元、平等與包容)政策的學校的聯邦教育補助款，被教育部擋下，該會說，教育部此舉是阻止向黑人學生提供公平機會的法律努力。

促進會指出，共和黨和民主黨民選領袖參加其年會的歷史「很豐富」，民主黨的杜魯門總統1947年首度受邀參與年會，其後，儘管執政者與該會對某些政策的立場大相逕庭，仍邀請歷屆總統出席當貴賓，因此，極費審酌才作成不邀川普的決定。

2005年卡翠娜颶風(Hurricane Katrina)對紐奧良和墨西哥灣區的非裔居民造成重大衝擊，小布希總統反應冷淡，也慢半拍，引發不小的批評，但2006年7月的有色人種促進會年會仍邀他演講。

1980年雷根競選總統時，講出「社福皇后」(welfare queen)影射黑人女性領取社會福利的言論，帶有種族主義的色彩，也被民權領袖批評，但他上任的第一年，仍受邀參加促進會的年會。

1981年全國有色人種促進會會在丹佛舉行，雷根在會上大肆抨擊白人至上主義者組成的仇恨外族團體，並矢言任內一定調查、偵辦「試圖用暴力、恐嚇手段阻止美國人享有憲法權力的人。」

川普 教育部 民主黨

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