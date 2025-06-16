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強降雨襲擊西維州 導致4死多人失蹤

編譯廖振堯／綜合報導
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西維吉尼亞州惠靈市14日晚間突降豪雨，半小時雨量達4吋，多輛汽車被洪水沖入河流。(美聯社)
西維吉尼亞州惠靈市14日晚間突降豪雨，半小時雨量達4吋，多輛汽車被洪水沖入河流。(美聯社)

西維吉尼亞州北部14日晚間也發生強降雨，造成4人死亡，救援人員正在尋找15日失蹤的另外4人；德州聖安東尼奧(San Antonio)地區遭十餘年來罕見的豪雨襲擊，引發山洪、淹沒道路，災情持續超過一個月，已造成至少11人死亡、多人失蹤。

有線電視新聞網(CNN)報導，聖安東尼奧消防局新聞稿稱搜救行動主要在佩林貝特社區(Perrin Beitel)和拉克蘭(Lackland)空軍基地附近的西部地區。佩林貝特通報有15輛汽車被沖走，10人從距離落水地點約一哩的樹叢中獲救，目前仍在搜尋至少兩名失蹤人員，據信已被洪水捲走。

該消防局12日凌晨以來已進行至少70次水上救援，雖然大多數救援行動性質並不嚴重，只是協助那些在高水位拋錨的車輛司機，但其中一些求救電話令人心驚，救援人員不得不進入湍急的水流中救援。

在佩林貝特致命洪水的附近，聖安東尼奧河水位上升速度極快，短短兩小時內就從約3呎飆升至略高於25呎，速度堪比熱帶洪水。12日午夜過後不久，該市在短短一小時降雨量就達到近4吋、三小時達到5.6吋；其6月降雨量通常僅略高於3吋，可說是一小時下完超過一個月的雨，這天也是1942年以來該市單日降雨量第七高。

在西維吉尼亞州，14日晚間約半小時內，惠靈市(Wheeling)和俄亥俄郡(Ohio County)部分地區降雨量高達4吋。惠靈市約有4000處停電，官員表示天然氣外洩阻礙了復原工作，必須先修復外洩。該市消防局已組織搜救小組，使用無人機、搜救犬和快速救援人員搜索河岸及沉沒車輛。

西維州州長莫瑞西(Patrick Morrisey)15日晚間證實已有4人死亡、4人失蹤，宣布俄亥俄郡進入緊急狀態，並說這更像是偶發事件，因為很多豪雨區域非常狹窄，不到一小時降雨量就達到約3到4吋。

德州聖安東尼奧地區因豪雨造成洪災已持續超過一個月，已造成至少11人死亡、多人失蹤...
德州聖安東尼奧地區因豪雨造成洪災已持續超過一個月，已造成至少11人死亡、多人失蹤。(美聯社)

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