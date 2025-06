馴龍高手飛天 奪周末電影票房冠軍

真人版動畫電影「馴龍高手」本周末票房超越「星際寶貝」拿下賣座冠軍,證明電影翻拍依然深獲影迷青睞。(美聯社)

真人版動畫電影「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)票房本周急起直追,周末超越「星際寶貝」(Lilo and Stitch)並衝至8370萬元,證明電影翻拍依然深獲影迷青睞。

根據Comscore票房統計,環球影業(Universal Studios)真人版「馴龍高手」票房,已經超越2019年「馴龍高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World)首周末票房5500萬元,目前全球票房累計達到1億9780萬元,資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)直言:「又是一部真人版電影保證賣座的例子。」

至於混合真人翻拍的動畫電影「星際寶貝」本周增加1500萬元票房,居第二,而且國內總票房超過3億8630萬元。

另外現代紐約愛情電影「天作之合」(Materialists),劇情講述「蜘蛛夫人」達珂塔強生(Dakota Johnson)、「驚奇先生」佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)和「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)陷入難解的三角關係,首映票房座收1200萬元,躋身本周票房第三名。

「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)票房收入落至第四名,來到1030萬元。

另外由好萊塢 影星基努李維 (Keanu Reeves)主演的系列電影「捍衛任務」(John Wick),邀請女星安娜德哈瑪斯 (Ana de Armas)助陣,打造全新陣容「捍衛任務:復仇芭蕾」(From the World of John Wick: Ballerina),可惜票房跌至940萬元,屈居第五,不過仍深獲高度評價。

德加拉貝迪安表示:「當第一部『捍衛任務』進入家庭影院或串流平台之後,才引起觀眾濃厚的興趣,我認為這部電影也會如此。」