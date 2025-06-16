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馴龍高手飛天 奪周末電影票房冠軍

編譯俞仲慈／綜合報導
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真人版動畫電影「馴龍高手」本周末票房超越「星際寶貝」拿下賣座冠軍，證明電影翻拍依然深獲影迷青睞。(美聯社)
真人版動畫電影「馴龍高手」本周末票房超越「星際寶貝」拿下賣座冠軍，證明電影翻拍依然深獲影迷青睞。(美聯社)

真人版動畫電影「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)票房本周急起直追，周末超越「星際寶貝」(Lilo and Stitch)並衝至8370萬元，證明電影翻拍依然深獲影迷青睞。 

根據Comscore票房統計，環球影業(Universal Studios)真人版「馴龍高手」票房，已經超越2019年「馴龍高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World)首周末票房5500萬元，目前全球票房累計達到1億9780萬元，資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)直言：「又是一部真人版電影保證賣座的例子。」

至於混合真人翻拍的動畫電影「星際寶貝」本周增加1500萬元票房，居第二，而且國內總票房超過3億8630萬元。

另外現代紐約愛情電影「天作之合」(Materialists)，劇情講述「蜘蛛夫人」達珂塔強生(Dakota Johnson)、「驚奇先生」佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)和「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)陷入難解的三角關係，首映票房座收1200萬元，躋身本周票房第三名。

「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)票房收入落至第四名，來到1030萬元。

另外由好萊塢影星基努李維(Keanu Reeves)主演的系列電影「捍衛任務」(John Wick)，邀請女星安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)助陣，打造全新陣容「捍衛任務：復仇芭蕾」(From the World of John Wick: Ballerina)，可惜票房跌至940萬元，屈居第五，不過仍深獲高度評價。

德加拉貝迪安表示：「當第一部『捍衛任務』進入家庭影院或串流平台之後，才引起觀眾濃厚的興趣，我認為這部電影也會如此。」

哈瑪斯 基努李維 好萊塢

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