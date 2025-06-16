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衛研院近百名科學家連署 批川普大砍經費

編譯盧炯燊／綜合報導
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國家衛生研究院新院長巴塔查雅，指外界根本誤解對國衛院最近政策方向。(美聯社)
國家衛生研究院新院長巴塔查雅，指外界根本誤解對國衛院最近政策方向。(美聯社)

國家衛生研究院(NIH)92位專家日前向川普總統任命的院長巴塔查雅(Jay Bhattacharya)發出標題為 「貝塞斯達宣言」(Bethesda Declaration)的公開信，抨擊川普政府的「政策正破壞NIH使命、浪費公共資源、損害美國人民乃至全球民眾的健康。」

實名簽署的92人，包括研究人員、計畫主任、分支機構負責人及科學審查官員，他們毫不理會此舉可能危及職業生涯，另外有250人以匿名支持，他們均來自NIH各個部門；此外，NIH所有27個研究所及中心的員工都支持這項宣言。

宣言表示，NIH 科研人員正面臨川普政府在聯邦公務員隊伍中蔓延的「恐懼及壓制文化」，直指領導層將政治置於人類安全及公共資源之上，因此不得不站出來發聲。

宣言使用 NIH 位於馬里蘭州總部所在的貝塞斯達命名，詳細描述了這家世界頂級公共衛生研究機構，在短短幾個月內的巨變。

宣言抨擊一刀切終止撥款，凍結正在展開的研究撥款，不管其進展或影響如何都要全面終止。

其中包括終止 2100 項總價值超過120億元的研究經費，以及由此造成的傷亡事故，例轡中斷臨床試驗參與者的藥物治療方案，或讓參與者接受不受監控的植入裝置等。

在一個案例裡，由 NIH 資助海地的結核病研究被迫停止，導致患者中途停止抗生素治療。其他的也由於缺乏資金來完成分析工作，即將完成的試驗變得毫無意義，反而造成浪費。

宣言同時寄給衛生部長小甘迺迪及和負責監管NIH的國會議員。

巴塔查雅發聲明指宣言對NIH近幾個月採取的政策方向，存在根本性誤解，但強調在科學領域存在異議是有益的。

白宮發言人則辯稱川普總統致力於恢復科學的黃金標準，而不是意識形態的激進主義。

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