涉貪逾4000萬 全美最資深議長判囚7年半

美國政治史上最資深的議會領袖、前伊利諾州眾議會議長麥迪根，因收受賄賂遭陪審團定罪，被判處7年半徒刑，併處罰金250萬元。(美聯社)

美國政治史上最資深的議會領袖、前伊利諾州 眾議會議長麥迪根(Michael Madigan)被控收受賄賂，操弄立法圖利友人和盟友，2月被陪審團判決有罪，13日宣判刑期7年半，併處罰金250萬元。由於麥迪根已高齡83歲，只怕要老死獄中。

美聯社報導，麥迪根被控23項貪腐罪名，在芝加哥 的聯邦地區法院受審，審判持續了4個月，場面壯觀，傳喚60名證人，案卷、照片、被錄下來的談話等證據堆積如山，最後在2月被判10項罪名成立。

麥迪根主持議事時態度平靜而堅決，因此有「天鵝絨議事槌」(Velvet Hammer)的綽號。聯邦檢察官求刑是12年半；麥迪根的律師團則要求緩刑5年，聲稱他是好人，為納稅人做正確的事，另外他有必要留在家照顧生病的妻子雪莉(Shirley Madigan)，其妻也向庭上繳交視頻聲明，希望准許丈夫能留在家。

但聯邦法官布雷基(John Robert Blakey)指出，按聯邦量刑準則，所有罪證足可判處被告105年刑期，尤其麥迪根在庭上為自己辯護時還做偽證。

法官對麥迪根說，「你撒謊，原本不必那麼做的；你身為被告有權行使緘默權。但你選擇上台講話，想自行拿捏法律。」

麥迪根擔任州眾議員長達半世紀，擔任議長近40年，創美國州眾議會議長任職最長紀錄。同一時間，他出任伊利諾州民主黨 主席20多年，制定該州多項政治議程，還欽點許多公職候選人。他還常常控制伊利諾州的選區畫分，為自己的政黨牟利。

檢方表示，這位芝加哥出身的民主黨人私下斂聚淨利超過4000萬元。

麥迪根被控定讞的10項罪名有收賄、共謀犯罪、電信詐欺等，其他罪名還有確保法律過關，偏利公用事業巨擘聯邦愛迪生電力公司(ComEd)，再拿取回扣，另為忠心屬下謀取工作、合約，例如一位市府官由退休後，還能在州委員會取得有給職。