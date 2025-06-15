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勒死女友並強姦其女兒 南卡男子伏法 今年第23名

編譯盧炯燊／綜合報導
南卡州男子史坦科20年前殺害二人，並強姦一名受害人的15歲女兒，13日伏法。(美聯社)
南卡州男子史坦科20年前殺害二人，並強姦一名受害人的15歲女兒，13日伏法。(美聯社)

南卡州一名男子因兩起謀殺罪及強姦一名受害人的15歲女兒，13日被執行死刑，成為全美今年第23名、該州第3名被處決的死囚。

57歲的史坦科(Stephen Stanko)是退役空軍上士，也是3個孩子的父親。2005年4月8日深夜，史坦科在南卡州默特爾海灘市(Myrtle Beach)南部小社區Murrells Inlet其43歲女友家中，在女友面前強姦對方15歲女兒，然後再把女友勒死，整個行兇過程長達數小時。

史坦科犯案後駕車到25哩外的康威市(Conway)，前往女友一名74歲友人特納(Henry Lee Turner)家中，開槍射殺對方後逃逸無終。直至24小時後，特納的屍體才被人發現。

這起案件當時轟動全國，並出現一場全國性的大追捕行動，成為各大媒體的頭條新聞。

史坦科逃亡4天後，在南卡州的奧古斯塔(Augusta)遭聯邦探員逮捕，當時他正與一班高爾夫球友們在一起，化名克里斯托弗(Stephen Christopher)，自稱是一名富豪。

當局調查發現，史坦科在奧古斯塔正追求一名女子並與她同居，被捕前的星期天，兩人還一起上教堂。

審訊期間，被告律師以慣用藉口稱專家診斷史坦科患有腦損傷，犯案時精神失常，但遭駁回。在判死刑後，律師又以他在死囚牢房懺悔自己的罪行為由，尋求減刑免死，更聲稱處決犯人違憲，種種論點及理由遭州檢察官一一駁斥，最終被法院駁回。

法院資料描述史坦科為一個擅長欺騙女性的騙子，習慣謊稱自己是富豪，擁有多家餐廳，擁有知名大學工程學位，縱橫石油和房地產領域，以博得陌生人好感。其實他早有犯罪前科，1996年因綁架並試圖殺害另一名女友而入獄 8 年多。

在執行死刑前，律師花了幾分鐘宣讀他冗長的遺言，其中說希望倖存的受害者及其家屬能夠原諒他，「處決或許能幫助他們療癒。」

包括史坦科在內，全美本周共有4人伏法，其餘分別在佛羅里達、阿拉巴馬及奧克拉荷馬。

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