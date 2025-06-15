85℉ 阿拉斯加州史上首發高溫警報

北邊的阿拉斯加也有氣溫高達華氏8、90度的日子，當地民眾換上泳衣，湧到湖邊戲水、做日光浴。(美聯社)

阿拉斯加州 史上首度發布「高溫預警」(heat advisory)：費爾班克斯(Fairbanks)地區15日氣溫將超過華氏85度。但這並不是阿拉斯加州首次出現異常高溫，而是國家氣象局最近才開始允許阿拉斯加州發布高溫警報；過去當地類似高溫資訊都是以「特殊天氣聲明」(special weather statements)形式發布。

許多人認為阿拉斯加州是全美最冷的州。國家氣象局決定做出行政變更，目的是要改變民眾對相關資訊的看法，幫助大家更了解天氣的嚴重程度和潛在危險。

費爾班克斯氣象專家斯里尼瓦桑(Alekya Srinivasan)表示，「這是重要預警，民眾需要知道氣溫會升高，而且因為阿拉斯加不習慣這種高溫，所以可以算是危險情況。當我們告訴人們這個周末將會非常熱時，需要確保措辭正確，溝通到位。」

斯里尼瓦桑表示，費爾班克斯以前有過更高氣溫，去年費爾班克斯氣溫曾兩次達到華氏90度，但85度在6月並不常見。

阿拉斯加氣候評估政策中心氣候專家托曼(Rich Thoman)說，雖然該州首個高溫預警的氣溫在美國其他州不算極端，但阿拉斯加大多數建築物都沒有空調，當地建築設計著重的是全年大部分時間都能保溫。

在沒有發生森林大火的情況下，人們可以在清晨打開窗戶，讓涼爽空氣進入屋內；但如果煙霧瀰漫就必須關窗，建物會迅速升溫；托曼說：「去年是費爾班克斯有史以來首見連續第三年，因煙霧能見度降低超過一百小時。」

費爾班克斯在21世紀只有兩個夏天沒有出現降低能見度的煙霧；降低能見度煙霧在1950年代到70年代很常見。

朱諾(Juneau)和費爾班克斯氣象局今夏開始獲准發布高溫預警，但該州最大城安克拉治(Anchorage)氣象局卻還未獲准這麼做；今年當地氣溫也尚未達到發布高溫預警的門檻。氣候科學家布瑞特施奈德(Brian Brettschneider)表示，安克拉治氣象局辦公室正在制定未來發布類似警告的相關計畫。