古巴等4國數十萬移民 國土安全部發離境通知

國土安全部開始通知共計數十萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的公民，他們獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷，須離開美國。圖為自願遣返的宏都拉斯移民。(路透)

國土安全部 12日證實，已經開始通知共計數十萬名來自古巴 、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的公民，他們獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷，必須離開美國。官員指出，通知是透過電子郵件發給當初以人道主義假釋計畫(humanitarian parole program)進入美國的上述四國移民 。

美聯社報導，前總統拜登任內推出「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)後，2022年10月以來累計53萬2000人根據該計畫進入美國。根據規定，這四國公民在美國找到財務擔保人(financial sponsor)，通過背景調查及安全審查之後，可以在美合法居留與工作兩年，到期後可申請延展。

國土安全部發出的電郵說，在美國合法居留與工作的許可都被撤銷，立即生效。同時，在美國非法居留者應該主動離境，使用CBP Home手機應用程式完成手續，除了可以獲得旅遊協助，一旦確認返回祖國還可收到1000元獎金；如果不願自行離開美國，將遭到拘留及驅逐。

通知上也說，工作許可(work permits)應歸還美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)。

移民倡議團體對於川普政府通知50多萬移民離境感到擔憂。

非營利組織「全球難民」(Global Refuge)主席維格納加(Krish O'Mara Vignarajah)說：「這是一個嚴重破壞穩定的決策。」她說，參加人道主義假釋計畫的都是遵守規定的民眾，通過背景安全調查、自行繳付旅費、取得工作許可，開始在美國建立生活。

美聯社報導，34歲古巴婦女薩莫拉(Zamora)2023年9月根據假釋計畫入境美國，現在雖然害怕遭到遣返，卻沒打算主動離開。要求姓氏保密的薩莫拉說，很擔心在兒子上學時遭到拘捕，但也害怕回到古巴。