我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

古巴等4國數十萬移民 國土安全部發離境通知

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部開始通知共計數十萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的公民，他們獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷，須離開美國。圖為自願遣返的宏都拉斯移民。(路透)
國土安全部開始通知共計數十萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的公民，他們獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷，須離開美國。圖為自願遣返的宏都拉斯移民。(路透)

國土安全部12日證實，已經開始通知共計數十萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的公民，他們獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷，必須離開美國。官員指出，通知是透過電子郵件發給當初以人道主義假釋計畫(humanitarian parole program)進入美國的上述四國移民

美聯社報導，前總統拜登任內推出「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)後，2022年10月以來累計53萬2000人根據該計畫進入美國。根據規定，這四國公民在美國找到財務擔保人(financial sponsor)，通過背景調查及安全審查之後，可以在美合法居留與工作兩年，到期後可申請延展。

國土安全部發出的電郵說，在美國合法居留與工作的許可都被撤銷，立即生效。同時，在美國非法居留者應該主動離境，使用CBP Home手機應用程式完成手續，除了可以獲得旅遊協助，一旦確認返回祖國還可收到1000元獎金；如果不願自行離開美國，將遭到拘留及驅逐。

通知上也說，工作許可(work permits)應歸還美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)。

移民倡議團體對於川普政府通知50多萬移民離境感到擔憂。

非營利組織「全球難民」(Global Refuge)主席維格納加(Krish O'Mara Vignarajah)說：「這是一個嚴重破壞穩定的決策。」她說，參加人道主義假釋計畫的都是遵守規定的民眾，通過背景安全調查、自行繳付旅費、取得工作許可，開始在美國建立生活。

美聯社報導，34歲古巴婦女薩莫拉(Zamora)2023年9月根據假釋計畫入境美國，現在雖然害怕遭到遣返，卻沒打算主動離開。要求姓氏保密的薩莫拉說，很擔心在兒子上學時遭到拘捕，但也害怕回到古巴。

古巴 移民 國土安全部

上一則

本土出生非西語裔白人最健康 亞裔高齡族20年頭銜首次失去

下一則

洗衣機、冰箱… 關稅影響擴大到鋼材家電 民眾開銷恐增

延伸閱讀

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議
美國本土最健康族群 非西語裔白人20年首次超越亞裔

美國本土最健康族群 非西語裔白人20年首次超越亞裔
美國6月消費者信心指數升至60.5 好於市場預期

美國6月消費者信心指數升至60.5 好於市場預期
川普洩白卡個資 助ICE在加州掃蕩無證客

川普洩白卡個資 助ICE在加州掃蕩無證客

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54
楊安澤。(路透資料照)

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

2025-06-08 10:57
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差