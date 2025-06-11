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研究合法歧視對華人影響 普林斯頓華裔教授劉貝絲獲丹．大衛獎

記者胡玉立／綜合報導
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普林斯頓大學華裔教授劉貝絲榮獲丹．大衛獎。(取自普林斯頓大學官網)
普林斯頓大學華裔教授劉貝絲榮獲丹．大衛獎。(取自普林斯頓大學官網)

每年表彰學者在職涯早期和中期「對人類歷史進行創新研究」的丹．大衛獎(Dan David Prize)，10日公布2025年度得獎名單；今年共有9人獲獎，其中包括普林斯頓大學華裔教授劉貝絲(Beth Lew-Williams，音譯)，她的研究重心是：合法歧視如何影響美國華裔移民及華裔移民經驗。

丹．大衛獎基金會2001年在耶路撒冷的特拉維夫大學(Tel Aviv University)設立；今年獲獎的9位歷史學家、考古學家和電影製作人來自世界各地 ，他們在義大利舉行的頒獎典禮上領取獎項並獲頒研究獎金30萬美元。

丹·大衛的女兒艾芮兒·大衛(Ariel David)向美聯社表示，「我們的獲獎者不斷透過突破性發現或將新方法應用於歷史研究，挑戰我們思考過去，重新思考如何闡釋過去。」

獲獎者之一劉貝絲，是普林斯頓大學2015年聘任的首位亞裔歷史教授；她在2015年春季首度開設的課程是「亞裔美國人歷史」。身為19世紀中國移民後裔，劉貝絲2014年受訪表示，她和許多亞裔學者一樣，對亞裔歷史的興趣源於個人經歷，包括童年時期很少在課堂上接觸到華裔歷史。

劉貝絲擁有史丹福大學歷史學博士學位，曾在西北大學任教。她的研究重點是亞裔美國人研究、移民、民族研究、暴力和美國西部歷史；其著作包括《中國人必須離開：暴力、排斥與美國異族的形成》(The Chinese Must Go: Violence, Exclusion and the Making of the Alien in America)等。

劉貝絲2014年接受普林斯頓大學學生校刊The Daily Princetonian訪問時指出，學生上她的課之前，往往對美國將亞裔描繪成「永遠的外人」一無所知；然後，「他們開始明白，美國政府的行事方式，是亞裔在當地社會持續被邊緣化的原因之一」。

劉貝絲後來還規畫教授移民和邊界形成課程，也有興趣探討為何美國人的想像會將亞裔描繪成具威脅性的「黃禍」等亞裔歷史課程。

亞裔 移民 華裔

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