南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

聖地牙哥加州大學 海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)最新研究指出，聖地牙哥郡(San Diego County)最常見淡水魚已被兩種吸蟲綱寄生蟲寄生，會經由食物鏈進入人體，被感染者一般會出現腸胃道不適、昏睡及體重減輕等症狀，已知重症案例還會包括心臟病及休克。

新聞周刊(Newsweek)報導，生態學者、報告作者赫琴格(Ryan Hechinger)指出，一般人吃淡水魚時通常不會想到寄生蟲，因為過去本地不曾有這個問題，但現在寄生蟲已現蹤美國，感染到食用魚類，故此希望藉由這次研究，能讓公衛官員、醫生及大眾注意這件事。

學者們從聖地牙哥郡五個最受歡迎的釣魚地點，採集了七個品種84尾魚，包括大口黑鱸(Largemouth black bass)及藍鰓太陽魚(Bluegill sunfish )，結果在樣本中發現鉤棘單睪吸蟲(Haplorchis pumilio)及台灣棘帶吸蟲(Centrocestus formosanus)兩種寄生蟲。

研究發現，93%的樣本魚都有鉤棘單睪吸蟲，個別魚隻還被寄生了數千條這種蟲；另外，從兩個地點捕撈到魚91%帶有台灣棘帶吸蟲。

咸信兩種寄生蟲是大約十多年前由東南亞 傳至美國，其宿主是馬來西亞喇叭螺(Malaysian trumpet snail)。如今馬來西亞喇叭螺出現在17州及波多黎各，其身上的兩種寄生蟲已散布全加州。

這些寄生蟲的生命周期歷經三個宿主，首先住在喇叭螺身上，接下來轉到魚類身上，最後再透過食物鏈進入溫血脊椎動物如鳥類和人類體內。

但赫琴格表示民眾沒有必要驚慌，只要把魚類煮熟，就可殺死寄生蟲，假如要吃生魚片，那先將魚肉冷凍一周。

但研究也發現部分民眾未經烹煮就直接生食這些淡水魚類，以致身陷感染危險。