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超音速客機再起 宣稱突破音障 業界反應兩極

編譯盧炯燊／綜合報導
最後一班次的英國航空的協和式客機自美國甘迺迪國際機場起飛，2003年10月24日降落在英國倫敦希斯洛機場。(路透)
最後一班次的英國航空的協和式客機自美國甘迺迪國際機場起飛，2003年10月24日降落在英國倫敦希斯洛機場。(路透)

英法聯合研製的協和式(Concorde)超音速客機在1969年首飛，運營到2003年黯然謝幕，何時再有新一代超音速客機重返藍天備受關注。

協和式飛行速度為2.04馬赫，能在3個小時內從倫敦飛到紐約，速度雖快但一直受到爭議，尤其在美國。

華爾街日報7日報導，原因之一在於協和式在起降及突破音障時，會產生高達105分貝的音爆，不符聯邦航空管理局(FAA)的噪音標準，更讓機場附近居民難以忍受，儘管英航和法航後來與FAA達成協議，協和式進入美國領空後減速至亞音速飛行以降低噪音，但也失去超音速的優勢及賣點。2003年一架協和客機在巴黎機場發生空難後全面停飛。

10年前，曾任亞馬遜軟體工程師的蕭爾(Blake Scholl)在丹佛創立了Boom Supersonic，押注於創新超音速客機，而關鍵在於解決「音爆」問題，目標是讓這款名為「序曲」(Overture) 的超音速客機在2029年前首飛。

航空業界對此分成兩大陣營，一派認為他會失敗，另一派則相信他最終將能復興超音速客機。

認為他會成功的人包括多家知名新創公司投資者，乃至特斯拉執行長馬斯克、甚至川普總統。Boom的投資人包括矽谷知名新創公司 Y Combinator、聯航前執行長穆諾茲(Oscar Munoz)、OpenAI創辦人奧特曼(Sam Altman)；波音前執行長康迪特(Phil Condit)更是 Boom董事會成員。

達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)則是持懷疑態度者之一，指稱這是一場昂貴的試驗。

今年1月28日，Boom的XB-1超音速技術驗證機成功突破音障，這是2024年3月以來第11次成功試飛，也是10年發展歷程裡的重要里程碑。

協和式巡航速度雖可達2馬赫，但燃料消耗非常大，起降需要1萬呎跑道，營運成本極其昂貴。相比之下「序曲」更安靜，更省油，對跑道的要求較低。

「序曲」預設巡航速度為1.7馬赫，最高速度可達2.2馬赫，最大航程為4250英里，可搭載64至80名乘客，在4小時內從紐約飛到巴黎。日本航空、聯合航空及美國航空已預訂了130架。

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