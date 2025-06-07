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麻疹疫情蔓延 40州重啟曾追蹤新冠病毒的汙水監測系統

編譯俞仲慈／即時報導
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CDC呼籲美國民眾出國搭機旅遊之前，應盡速注射疫苗。(路透)
CDC呼籲美國民眾出國搭機旅遊之前，應盡速注射疫苗。(路透)

今年以來，全美麻疹病例遽增，於是新冠疫情期間用來追蹤病毒的汙水監測系統捲土重來，轉為檢驗麻疹病毒，防止病毒擴散，釐清確實的病例數。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，全國性汙水監測系統WastewaterSCAN開發麻疹病毒傳播監測系統，可提前在居民出現症狀或就醫前數日，及早發現確診病例，該系統已在全國40州、近150座污水處理廠實施。

今年以來截至本月初，全國通報至少1157起麻疹病例，其中德州742例，疫情最為嚴重；新墨西哥81例；奧克拉荷馬18例(15例確診、3例疑似)；還有堪薩斯州本周也通報71例。 

另外南達科他也出現今年第一起病例，是有海外旅遊史的成年人，累計全國至今共有33州至少出現一例病例，不過公衛專家質疑病例數被嚴重低估。

聯邦疾病防治中心(CDC)針對明尼蘇達州通報一名成年人搭乘國內線班機被傳染，以及新澤西州紐瓦克(Newark)機場出現麻疹感染源，提高旅遊警戒，並呼籲民眾出國搭機旅遊之前，應盡速注射疫苗

資料顯示，麻疹、腮腺炎與德國麻疹(MMR)三合一疫苗的幼童覆蓋率，連續四年低於95%門檻，同時約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)發表在美國醫學會雜誌(JAMA)最新研究報告指出，全國各郡逾四分之三的MMR接種率從2017年至2024年平均下滑2.7%。

不過隨著麻疹疫情擴散，新墨西哥MMR疫苗接種數量幾乎是去年同期兩倍；德州今年出生6個月嬰兒MMR疫苗接種率比2019年高出八倍，光是三月和四月已經約有五分之一兒童滿一歲之前，完成第一劑麻疹疫苗注射。

CDC資料指出，今年至少有133位麻疹患者住院，其中三人因為沒有施打疫苗不幸重症死亡，包括德州兩名兒童與新墨西哥一名成人。

麻疹 疫苗

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