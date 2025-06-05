共和黨急查拜登「是否隱瞞認知衰退」將傳喚前白宮醫師
共和黨人正竭盡所能調查前總統拜登任內是否企圖隱瞞認知能力衰退，並揭露白宮高階助理的任何潛在不當行為。眾院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)5日便宣布將正式傳喚拜登的前白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)。
每日郵報(Daily Mail)報導，川普總統4日宣布下令展開聯邦調查，稱「這一陰謀是美國史上最危險、最令人擔憂的醜聞之一…美國公眾被刻意隱瞞，無法得知誰掌握著行政權力。同時拜登的簽名被用在數千份文件上，促成重大的政策轉變。」
柯默命令歐康納於6月27日出庭作證。該委員會5月已傳喚歐康納在內的五名高階幕僚，包括前白宮國內政策顧問譚登(Neera Tanden)、前總統助理兼前第一夫人吉兒(Jill Biden)高級顧問伯諾(Anthony Bernal)、前總統助理兼前副幕僚長陶瑪西尼(Annie Tomasini)、前總統特助兼橢圓形辦公室營運副主任威廉斯(Ashley Williams)。
伯諾、陶瑪西尼、威廉斯在前一會期便已收到監督問責委員會的傳喚，當時拜登政府阻止發出傳票、不讓他們接受採訪或作口頭證詞。
4日，柯默又傳喚了拜登的5名前白宮高階助理，要求他們接受筆錄採訪，分別是前總統高階顧問唐尼隆(Mike Donilon)、資深白宮顧問鄧恩(Anita Dunn)、前幕僚長克萊恩(Ronald Klain)、前政策副幕僚長利德(Bruce Reed)、前總統高階顧問芮契提(Steve Ricchetti)。如果他們不自願遵守委員會要求，柯默威脅本周將強制傳喚他們出庭。
柯默稱，這五位前高階顧問親眼目睹了拜登的狀況以及他在白宮如何運作，「他們必須出席委員會的聽證會，並就拜登的認知狀態、誰在發號施令提供真實的答案。」
上一則
西語第2大語言 全國13.2%人口使用 華語在加州等6州最普遍
下一則
FB留言