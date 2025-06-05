共和黨急查拜登「是否隱瞞認知衰退」將傳喚前白宮醫師

前總統拜登與其任內之白宮醫師歐康納。(美聯社)

共和黨人正竭盡所能調查前總統拜登 任內是否企圖隱瞞認知能力衰退，並揭露白宮 高階助理的任何潛在不當行為。眾院 監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)5日便宣布將正式傳喚拜登的前白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普總統4日宣布下令展開聯邦調查，稱「這一陰謀是美國史上最危險、最令人擔憂的醜聞之一…美國公眾被刻意隱瞞，無法得知誰掌握著行政權力。同時拜登的簽名被用在數千份文件上，促成重大的政策轉變。」

柯默命令歐康納於6月27日出庭作證。該委員會5月已傳喚歐康納在內的五名高階幕僚，包括前白宮國內政策顧問譚登(Neera Tanden)、前總統助理兼前第一夫人吉兒(Jill Biden)高級顧問伯諾(Anthony Bernal)、前總統助理兼前副幕僚長陶瑪西尼(Annie Tomasini)、前總統特助兼橢圓形辦公室營運副主任威廉斯(Ashley Williams)。

伯諾、陶瑪西尼、威廉斯在前一會期便已收到監督問責委員會的傳喚，當時拜登政府阻止發出傳票、不讓他們接受採訪或作口頭證詞。

4日，柯默又傳喚了拜登的5名前白宮高階助理，要求他們接受筆錄採訪，分別是前總統高階顧問唐尼隆(Mike Donilon)、資深白宮顧問鄧恩(Anita Dunn)、前幕僚長克萊恩(Ronald Klain)、前政策副幕僚長利德(Bruce Reed)、前總統高階顧問芮契提(Steve Ricchetti)。如果他們不自願遵守委員會要求，柯默威脅本周將強制傳喚他們出庭。

柯默稱，這五位前高階顧問親眼目睹了拜登的狀況以及他在白宮如何運作，「他們必須出席委員會的聽證會，並就拜登的認知狀態、誰在發號施令提供真實的答案。」