前拜登發言人尚皮耶 10月出書爆料白宮 稱新書跳脫黨派界線

前總統拜登任內的白宮發言人尚皮耶宣布退出民主黨，她的爆料新書將於10月出版。(路透)

前總統拜登 任內的白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)宣布退出民主黨 ，她的爆料新書「破損白宮」(broken White House)訂於10月出版。50歲的尚皮耶脫黨之後將成為無黨籍。

傳承文學出版商(Legacy Lit)表示，尚皮耶所寫的「無黨派：深入破損白宮，跳脫黨派界線」(Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines)將於今年10月21日出版。

尚皮耶發表聲明說，拜登任期結束，川普總統再度執政，讓她下定決心「當國家面臨危險時，我們自己要懂得跳脫框架」。

她表示：「我們必須有創意思考的能力，擬訂策略計畫。我們要保持清醒，提出質疑，而不是像過去一樣盲目效忠、順從。」

尚皮耶曾在前總統歐巴馬政府任職，長期參與民主黨政治運作，包括在moveon.org擔任公共事務長。2022年，尚皮耶接替莎奇(Jen Psaki)空缺，成為美國史上第一位非洲裔女同性戀白宮發言人。

華盛頓郵報報導，尚皮耶曾遭批評擔任白宮發言人時對拜登健康狀況避重就輕。今年2月，她在哈佛甘迺迪學院政治研究所(Harvard Kennedy School Institute of Politics)演講時說，從拜登參加電視辯論到宣布退出2024年大選的三周，看著其他民主黨同僚像「行刑隊」(firing squad)般圍剿拜登，讓她非常難過。

她說：「我從沒見過有政黨像他們一樣做事，看到情況非常心痛、難過，行刑大隊圍著一個我認為是真正愛國者的人開火猛攻。」

她在演說中表示，對於白宮發言人的工作一點都不懷念，但對拜登政府推動政策則堅定支持。她說，如果不是拜登，其實當初是不會再回到政府工作。