前拜登發言人尚皮耶 10月出書爆料白宮 稱新書跳脫黨派界線

前總統拜登任內的白宮發言人尚皮耶宣布退出民主黨,她的爆料新書將於10月出版。(路透)

前總統拜登 任內的白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)宣布退出民主黨 ,她的爆料新書「破損白宮」(broken White House)訂於10月出版。50歲的尚皮耶脫黨之後將成為無黨籍。

傳承文學出版商(Legacy Lit)表示,尚皮耶所寫的「無黨派:深入破損白宮,跳脫黨派界線」(Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines)將於今年10月21日出版。

尚皮耶發表聲明說,拜登任期結束,川普總統再度執政,讓她下定決心「當國家面臨危險時,我們自己要懂得跳脫框架」。

她表示:「我們必須有創意思考的能力,擬訂策略計畫。我們要保持清醒,提出質疑,而不是像過去一樣盲目效忠、順從。」

尚皮耶曾在前總統歐巴馬政府任職,長期參與民主黨政治運作,包括在moveon.org擔任公共事務長。2022年,尚皮耶接替莎奇(Jen Psaki)空缺,成為美國史上第一位非洲裔女同性戀白宮發言人。

華盛頓郵報報導,尚皮耶曾遭批評擔任白宮發言人時對拜登健康狀況避重就輕。今年2月,她在哈佛甘迺迪學院政治研究所(Harvard Kennedy School Institute of Politics)演講時說,從拜登參加電視辯論到宣布退出2024年大選的三周,看著其他民主黨同僚像「行刑隊」(firing squad)般圍剿拜登,讓她非常難過。

她說:「我從沒見過有政黨像他們一樣做事,看到情況非常心痛、難過,行刑大隊圍著一個我認為是真正愛國者的人開火猛攻。」

她在演說中表示,對於白宮發言人的工作一點都不懷念,但對拜登政府推動政策則堅定支持。她說,如果不是拜登,其實當初是不會再回到政府工作。