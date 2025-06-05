科州恐攻嫌犯家人被遣返 法官擋下：未經完整程序，可能造成傷害

科羅拉多州圓石市購物中心縱火案嫌犯索利曼，其妻子和五名子女3日遭移民局居留，等待遣返回埃及，但遣返令遭聯邦法官擋下。(路透)

科羅拉多州聯邦法官加拉格(Gordon P. Gallagher)4日下令移民 局立即停止遣返 圓石市購物中心縱火嫌犯索利曼(Mohamed Sabry Soliman)家人的作業，以確保嫌犯妻子和五名子女的憲法權利。

移民執法局官員3日羈押索利曼的妻子和孩子，被羈押人緊急訴請法院阻擋遣返行動並獲准。

加拉格在裁決書中說，「本席發現，未經完整程序遣返，可能造成無法挽回的傷害，鑒於情況緊急，本席必須在未知會有關單位之前，發布此(暫停執行遣返)命令。」

被羈押的六人並未被列為攻擊案被告。45歲的嫌犯索利曼1日在圓石市鬧區投擲汽油彈，造成15人和一隻狗受傷，而遭逮捕，面臨聯邦法仇恨罪和州法謀殺未遂等罪名起訴。

國土安全部 部長諾姆4日表示，索利曼的家人被押在移民局拘留中心，等候遣送。美聯社說，嫌犯家屬被拘押，也受威脅將被遣送出境的案例，極為罕見。

辯護律師在訴狀中表示，「因某人的親屬犯罪而處罰某人，分明違法。集體懲罰或連坐處分的方式，違背了民主司法體系的根本原理。」

國土安全部說，索利曼的妻子、18歲的女兒、兩名未成年兒子和兩名未成年女兒都是埃及公民。諾姆說，「我們正在調查，他家人對他令人髮指的攻擊罪行事前知情到何種程度？又是否提供支援？」

諾姆表示，本案發生後，聯邦當局要更嚴厲掃蕩簽證過期後非法居留在美國的人。

法院卷宗顯示，索利曼對警方表示，沒有人知道他的犯案計畫，包括家人。訴請暫緩遣返的訴狀指出，他妻子得知丈夫因攻擊案被逮捕，感到「震驚。」

警方指出，索利曼原打算炸死現場全部20人，準備了18個汽油彈，但只扔出兩個，邊扔邊喊「解放巴勒斯坦。」不忍殺害這麼多人，因為他「從未傷過人，感到害怕。」