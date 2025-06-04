通膨房價漲 7州擬讓長者減免地稅

緬因州等七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。圖為德州的一個年長者公寓。(美聯社)

隨著房價升值，全國各地房地產 稅(property taxes， 簡稱地稅)過去五年跟著水漲船高，對於靠固定收入過日子的年長者造成經濟壓力。新聞周刊(Newsweek)3日報導，有七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。

緬因州編號LD 1541提案旨在為年長者居民全面廢除地稅，密西根州SB 292提案則要為70歲以上居民豁免地稅。

明尼蘇達州HF 403提案將為65歲以上居民推出「自住房屋稅務抵免」(homestead tax credit)，俄亥俄州 草根運動團體「公民推動房地產稅改革」(Citizens for Property Tax Reform)正在推動修改州憲，希望全州廢除地稅。

奧克拉荷馬州 SB 1144提案將為州內年長者屋主凍結地稅，估計適用對象有10萬人。俄勒岡州HB 3755提案建議讓年長者屋主地稅享受5%打折優惠。

德州SB 4、SB 23提案則主張讓年長者「自住房屋稅務抵免」額度從10萬提高到14萬。

全國共有15州及華府特區已經為年長者居民減免房地產稅，減免幅度各州不同，包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、佛州、喬治亞州、印地安納州、愛阿華州、肯塔基州、密西西比州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州、德州、華盛頓州。

亞利桑納州、阿肯色州、路易斯安納州、奧克拉荷馬州、愛達荷州等五州今年為年長者居民提供地稅凍結，讓繳稅金額得以固定，避免受到大環境不確定因素影響。

有17州為老年居民提供抵稅(tax credits)福利，包括康乃狄克州、德拉瓦州、堪薩斯州、緬因州、麻州、密西根州、密蘇里州、蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州、北達科他州、賓州、南達科他州、田納西州、猶他州、西維吉尼亞州、華盛頓州。