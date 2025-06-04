我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

通膨房價漲 7州擬讓長者減免地稅

記者顏伶如／綜合報導
緬因州等七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。圖為德州的一個年長者公寓。(美聯社)
緬因州等七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。圖為德州的一個年長者公寓。(美聯社)

隨著房價升值，全國各地房地產稅(property taxes， 簡稱地稅)過去五年跟著水漲船高，對於靠固定收入過日子的年長者造成經濟壓力。新聞周刊(Newsweek)3日報導，有七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。

緬因州編號LD 1541提案旨在為年長者居民全面廢除地稅，密西根州SB 292提案則要為70歲以上居民豁免地稅。

明尼蘇達州HF 403提案將為65歲以上居民推出「自住房屋稅務抵免」(homestead tax credit)，俄亥俄州草根運動團體「公民推動房地產稅改革」(Citizens for Property Tax Reform)正在推動修改州憲，希望全州廢除地稅。

奧克拉荷馬州SB 1144提案將為州內年長者屋主凍結地稅，估計適用對象有10萬人。俄勒岡州HB 3755提案建議讓年長者屋主地稅享受5%打折優惠。

德州SB 4、SB 23提案則主張讓年長者「自住房屋稅務抵免」額度從10萬提高到14萬。

全國共有15州及華府特區已經為年長者居民減免房地產稅，減免幅度各州不同，包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、佛州、喬治亞州、印地安納州、愛阿華州、肯塔基州、密西西比州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州、德州、華盛頓州。

亞利桑納州、阿肯色州、路易斯安納州、奧克拉荷馬州、愛達荷州等五州今年為年長者居民提供地稅凍結，讓繳稅金額得以固定，避免受到大環境不確定因素影響。

有17州為老年居民提供抵稅(tax credits)福利，包括康乃狄克州、德拉瓦州、堪薩斯州、緬因州、麻州、密西根州、密蘇里州、蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州、北達科他州、賓州、南達科他州、田納西州、猶他州、西維吉尼亞州、華盛頓州。

報導指出，共和黨執政州近來紛紛推出降低地稅或廢除地稅運動，擁有龐大退休族人口的佛羅里達州也是其中之一，改革結果攸關地方政府與公共服務計畫稅收。

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高...
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。(美聯社)
緬因州等七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。圖為紐約州的一...
緬因州等七個州的州議會正在研議立法為年長者全面豁免或大幅減免地稅。圖為紐約州的一個專為年長者設計的公寓。(美聯社)

奧克拉荷馬州 俄亥俄州 房地產

上一則

影響國安 攜可致農作物生病「禾谷鐮孢菌」來美 2名中國公民被訴

延伸閱讀

歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼

歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼
稅收失衡 長島淪紐約州提款機 華人：地稅連年漲 資源卻減少

稅收失衡 長島淪紐約州提款機 華人：地稅連年漲 資源卻減少
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
英央行料續降息 但川普不確定性壟罩前景

英央行料續降息 但川普不確定性壟罩前景

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深