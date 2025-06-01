「央行界教父」費雪辭世 從柏南克、德拉基都是他的學生

Fed前副主席費雪（Stanley Fischer）。(路透)

最近數十年來最具影響力之一的經濟學家費雪（Stanley Fischer）已於上周六逝世，享壽81歲。他曾協助引導以色列 和美國兩國的央行 ，並培養了年輕一代經濟決策者，從聯準會（Fed）前主席柏南克、歐洲央行 （ECB）前總理德拉基到日銀現任總裁植田和男都曾是他的學生。

以色列央行在一份聲明中表示，費雪於5月30日過世，並對此表示哀悼。

費雪曾任以色列央行總裁長達八年，後來於2014至2017年擔任Fed副主席。他也曾在麻省理工學院 、國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）任職，以及擔任花旗集團（Citi）副董事長。

在這些職位上，費雪幫助塑造一個世代的央行總裁和經濟決策者的工作方式。費雪教授和指導過的麻省理工學院學生包括Fed前主席柏南克，他尊稱費雪是他的導師；費雪也教過ECB前總裁兼義大利前總理德拉基、美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）、小布希執政時期的經濟顧問委員會主席曼昆（Greg Mankiw）、日銀總裁直田和男，以及多位IMF首席經濟學家，包括布蘭夏（Olivier Blanchard）、羅格夫（Kenneth Rogoff）和歐布斯菲德（Maurice Obstfeld）。

其他許許多多主修經濟學的大學生，都是透過《宏觀經濟學》接觸到這門學科基礎。這本教科書是費雪與麻省理工學院的同事Rudi Dornbusch於1978年編寫的。該書的第13版於2018年出版。

布蘭夏在2023年評論費雪時寫道：「很難想像還有哪位在世的宏觀經濟學家，透過自己的研究、學生和政策決策，對世界各地的宏觀經濟政策產生如此大的直接和間接影響。」二人合著的《宏觀經濟學講義》於1989年出版。

Fisher曾多次被派往世界各地解決經濟危機，他從自己與危機國家打交道的親身經歷中汲取了學術課題養分。

這種模式始於1983年，當時美國國務卿George Shultz邀請費雪加入一個美國與以色列聯合專家團隊，幫助以色列扭轉長期經濟成長疲軟、三位數的通膨率和外匯存底下降的局面。他們的工作成果是，以色列於1985年實施了一項經濟穩定計畫，其中包括大幅削減政府補貼、固定匯率、緊縮貨幣政策以及控制工資和物價，但關鍵的是，隨後美國提供一項為期兩年、價值15億美元的援助計畫。

這是費雪出任IMF第二號官員的序幕。IMF是經濟危機國家的最後貸款銀行 。從1994年開始，費雪走遍全球，幫助解決墨西哥、俄羅斯、巴西、泰國、印尼和韓國相互關聯的金融危機。

猶太裔、出生於尚比亞費雪在1976年起取得美國公民身分，但在2005年為出任以色列央行總裁，同時取得以色列國籍。他以希伯來語進行公務，雖然帶有南部非洲口音。

在他的領導下，以色列央行於2008年全球經濟危機初期率先降息，並於隔年因應金融復甦跡象而成為第一個升息的國家。美國總統歐巴馬之後任命費雪為Fed副主席，擔任時任主席葉倫的副手。費雪於2017年宣布退休，提前一年結束任期。