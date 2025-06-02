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法官頻受威脅 川普就任後達373件 執法機關籲增保安

編譯潘勛／綜合報導
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駐守在紐約聯邦法院的警力，近期由於饒舌歌手Diddy吹牛老爹的性侵官司備受矚目，保全措施顯有提升。(歐新社)
駐守在紐約聯邦法院的警力，近期由於饒舌歌手Diddy吹牛老爹的性侵官司備受矚目，保全措施顯有提升。(歐新社)

川普總統就職五個月以來，聯邦法官受到威脅的次數大增，共達373件，因此執法機構呼籲增加經費，加強法院保全措施；許多陪審員、議員及執法官員都表示，當前各級法院保護力道並不足夠。

華盛頓郵報報導，「聯邦法警局」(U.S. Marshals Service)數據指出，去年全年調查509件，今年前五個月共有277位法官收到373件威脅，因為有些人接獲的威脅不止一次，相較下2024年全年為379件。

法警局也在調查100多起匿名、不請自來送披薩給法官及其家人的案件，近幾個月在至少七個州及華府都傳出類似案件；法官及調查員認為這些都是惡意訊息，訂披薩的人想讓收件人了解，他們知道對方身分和住址。

有些披薩外送給審理控告川普政府案件的法官。至少20起的寄送人，是用丹尼爾．安德爾(Daniel Anderl)這個名字訂購，安德爾是新澤西州聯邦法官薩拉斯(Esther Salas)的兒子，一位心懷不滿的律師喬裝成披薩送貨員到他家把他射殺。此後薩拉斯大力提倡司法安全，與法警局及她的同事合作，講述最新的威脅法官件數及趨勢。

左、右兩派都威脅法官。大約自保守派占絕大多數的最高法院2022年推翻憲法保護墮胎權的前例以來，大法官的家就有24小時安全防護。川普的刑事案件目前雖然駁回，但去年法官在審理時，給他們的保護也提升。

法警局目前透過其「開放資源情報組」(Open Source Intelligence Unit)監視對法官有敵意的線上通訊。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)去年12月指出，2019到2024年之間，約50人因威脅法官而被起訴。

薩拉斯等人表示，因為聯邦法院庭期塞滿牽涉到川普政府的案件，此外法官面臨來自總統及其支持者的惡意升高，因此需要更多保護措施。

眾院司法委員會成員、民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)表示，司法獨立對憲政民主至關重要，而法官人身安全不保，司法獨立便岌岌可危。

川普 大法官 新澤西州

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