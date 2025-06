紐瓦克機場跑道翻修提前完工 周二重新啟用

一面營運,一面進行跑道翻修的紐瓦克機場。如今翻修工程已提前13天完工,預定3日正式啟用,有望緩解航班起降嚴重誤點的情況。(歐新社)

新澤西州紐瓦克機場 一條主要跑道的翻修工程,提前13天完工,預定3日(周二)正式啟用,有望緩解航班起降嚴重誤點的情況。

有線電視新聞網(CNN)報導,負責營運紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的「紐新航 港局」(Port Authority of New York and New Jersey)證實,長1萬1000呎的4L/22R跑道提前13天完成翻修,將恢復正常運營。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)公布新聞稿表示:「隨著夏季旅遊旺季來臨,此一重要里程碑將讓我們得以邁入緩解交通擁堵、提升安全條件並確保出行體驗無縫接軌的道路。」並強調:「隨著跑道完工,我們將繼續強化電訊基礎設施的建設並改善飛安人員的配置。」

4L/22R跑道上一次翻修是在2014年,當時跑道「明顯有磨損跡象」,歷經十年後,耗資1億2100萬元再度進行翻修並於今年3月初開工。

紐新航港局表示,由於人員配備與機場運營遭遇困難,「影響航管員有效運用機場剩餘兩條跑道的能力」,因此原訂本月15日完工的工程決定加速完成。

報導指出,紐瓦克機場跑道施工是阻礙4月和5月旅客搭機的原因之一,但並非唯一原因,由於聯邦航空管理局(FAA)空中管制系統老化,自4月28日以來,負責引導航班起降的航管員竟然經歷至少四次的斷電危機。

5月20日,FAA下令航空公司減少紐瓦克機場航班數量約25%,調整至每小時56班架次,直到跑道施工完成,航班數量可調增至每小時68班。

4L/22R跑道施工項目包括鋪設跑道表面、更換照明設備、改善機場標誌、安裝地下電力設施以及改善排水系統,不過在徹底完工前,也就是年底前的工作日晚間以及9月至12月周末,仍將關閉跑道繼續施工。