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紐瓦克機場跑道翻修提前完工 周二重新啟用

編譯俞仲慈／即時報導
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一面營運，一面進行跑道翻修的紐瓦克機場。如今翻修工程已提前13天完工，預定3日正式啟用，有望緩解航班起降嚴重誤點的情況。(歐新社)
一面營運，一面進行跑道翻修的紐瓦克機場。如今翻修工程已提前13天完工，預定3日正式啟用，有望緩解航班起降嚴重誤點的情況。(歐新社)

新澤西州紐瓦克機場一條主要跑道的翻修工程，提前13天完工，預定3日(周二)正式啟用，有望緩解航班起降嚴重誤點的情況。

有線電視新聞網(CNN)報導，負責營運紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的「紐新航港局」(Port Authority of New York and New Jersey)證實，長1萬1000呎的4L/22R跑道提前13天完成翻修，將恢復正常運營。 

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)公布新聞稿表示：「隨著夏季旅遊旺季來臨，此一重要里程碑將讓我們得以邁入緩解交通擁堵、提升安全條件並確保出行體驗無縫接軌的道路。」並強調：「隨著跑道完工，我們將繼續強化電訊基礎設施的建設並改善飛安人員的配置。」

4L/22R跑道上一次翻修是在2014年，當時跑道「明顯有磨損跡象」，歷經十年後，耗資1億2100萬元再度進行翻修並於今年3月初開工。

紐新航港局表示，由於人員配備與機場運營遭遇困難，「影響航管員有效運用機場剩餘兩條跑道的能力」，因此原訂本月15日完工的工程決定加速完成。

報導指出，紐瓦克機場跑道施工是阻礙4月和5月旅客搭機的原因之一，但並非唯一原因，由於聯邦航空管理局(FAA)空中管制系統老化，自4月28日以來，負責引導航班起降的航管員竟然經歷至少四次的斷電危機。

5月20日，FAA下令航空公司減少紐瓦克機場航班數量約25%，調整至每小時56班架次，直到跑道施工完成，航班數量可調增至每小時68班。

4L/22R跑道施工項目包括鋪設跑道表面、更換照明設備、改善機場標誌、安裝地下電力設施以及改善排水系統，不過在徹底完工前，也就是年底前的工作日晚間以及9月至12月周末，仍將關閉跑道繼續施工。

紐瓦克機場 新航 新澤西州

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