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麻疹蔓延 多名患者飛行途中被傳染 CDC：沒打疫苗最好別搭機旅行

編譯俞仲慈／綜合報導
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由於高傳染性的麻疹疫情在全美各地升溫，並被發現在飛機上蔓延，聯邦疾病防治中心(CDC)提高旅遊警告，呼籲沒有接種疫苗的國人最好取消搭機旅行。(美聯社)
由於高傳染性的麻疹疫情在全美各地升溫，並被發現在飛機上蔓延，聯邦疾病防治中心(CDC)提高旅遊警告，呼籲沒有接種疫苗的國人最好取消搭機旅行。(美聯社)

由於高傳染性的麻疹疫情在全國美各地升溫，尤其連機場和班機也屢傳傳染病例，聯邦疾病防治中心(CDC)決定提高旅遊警告，呼籲未接種疫苗的民眾最好取消搭機旅行，以維護自身健康。

每日郵報(Daily Mail)報導，今年以來，全美各主要機場不分國際或國內航線，已經接獲旅客搭機感染麻疹62起個案通報，CDC發言人證實經過調查後發現，其中有50名乘客是在飛行途中被傳染，而且最常見的情況就是與具有傳染力的確診患者坐在一起。 

日前土耳其航空(Turkish Airlines)一架客機飛抵丹佛國際機場(Denver International Airport)，經過檢驗，發現三名旅客呈麻疹陽性，其中一人已經注射疫苗。

於是CDC於5月28日提高旅遊警告，呼籲國人嚴加防範：「旅客可能在多種旅行環境被感染麻疹，包括機場、車站這類交通樞紐，以及飛機、火車等公共交通工具、旅遊景點甚至人潮擁擠的大型活動場所。」

全國2500萬人免疫力不足

據估計，美國2億5800萬成年人口中，約有一成因為從未接種過麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗或免疫力隨著時間延長而降低；換言之，全國約有2500萬人免疫力不足，對麻疹沒有足夠保護力，加上數個月來麻疹接種率持續低迷，加速疫情擴散，連機場和飛機也感染。

搭機出國前最好先打疫苗

因此CDC建議所有國人搭乘任何國際航線出國前，都應該完成接種麻疹疫苗，同時醫師也建議，計畫前往德州旅行的國人也應施打麻疹疫苗，因為今年迄今為止，德州已有超過700人確診，還有約有九成確診病例是在國內發生，無關境外旅行。

報導指出，麻疹病毒可透過咳嗽、打噴嚏等飛沫釋放至空氣，在空氣中最多可存活兩小時，一旦被病毒感染，約7至21天內會出現斑狀皮疹、發燒、咳嗽和流鼻涕等症狀，尤其對抵抗力弱的嬰幼兒危害更大。

CDC調查發現，每20名未接種麻疹疫苗的幼童在確診後有一人會惡化成肺炎，每一千名痲疹患者有一人可能罹患致命性腦腫脹。

今年以來，全國累計有1088人感染並有兩名未施打疫苗的女童宣告不治。

麻疹 疫苗 CDC

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