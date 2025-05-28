加州熱浪來襲恐釀野火 官方警告：這個周末熱到不正常

加州熱浪來襲，本周高溫可能超過華氏100度，民眾避免外出，尤其老人與兒童更要作好防範措施。(路透資料照)

加州 熱浪來襲，國家氣象局(National Weather Service，NWS)預估高溫可能超過華氏100度，影響數百萬人，呼籲民眾避免外出，尤其老人與兒童更要作好防範措施。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，NWS漢福(Hanford)分局透過群平台X發文，針對聖荷昆河谷(San Joaquin Valley)、寇恩河谷(Kern River Valley)以及下內華達山脈(lower Sierra Nevada)等地發布極端高溫預警：「從30日上午11時至(6月)1日上午7時，高溫超過正常值，最高可達華氏105度，嚴重時可能引發大部分民眾出現高溫疾病。」並建議「多喝水、待在空調室內，避免陽光直射，密切注意親友情況」。

目前沿海地 區氣溫維持在60華氏度至華氏70度，不過北加州佛萊斯諾(Fresno)、貝克斯菲(Bakersfield)、沙加緬度(Sacramento)、瑞定(Redding)及其周邊地區被列為高風險區，最高溫預估華氏99度至109度、夜間最低溫約華氏60度至70度，可能出現破紀錄高溫，野火發生機也會大幅提高。

另外NWS拉斯維加斯(Las Vegas)分局也針對拉斯維加斯、帕朗鎮(Pahrump)與米德湖(Lake Mead)等地發布極端高溫預警，預估最高溫可達華氏104度至109度，死亡谷(Death Valley)高溫甚至超過華氏115度。

沙斯塔地區醫院(Shasta Regional Medical Center)急診室主任夏邦(Michelle Shahbon)表示，高溫容易引發身體不適，尤其對老人、幼童以及戶外勞工影響更大：「強烈建議居民保持水分充足，在一天最熱時候避免戶外活動。」並強調：「中暑初期症狀如頭暈、噁心與大量出汗，絕不能等閒視之。」

此外NWS也呼籲民眾切勿將幼童或寵物 獨自留在車內，因為短短數分鐘就可能發生憾事。