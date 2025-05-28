新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛

美國多地發現新種新冠病毒變異株NB.1.8.1病例之際，衛生部長小甘迺迪27日宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。(美聯社)

在中國報告新冠病毒變異株NB.1.8.1病例激增之際，聯邦疾病防治中心(CDC )表示，NB.1.8.1病例已在美國多地發現；病例可溯至3月底和4月初，經由機場對抵境國際旅客的篩檢程序發現。多位專家表示，NB.1.8.1引起的症狀與早期病毒株症狀大致相似；與之前變種相比，NB.1.8.1似更易傳播，傳染性更強，但不代表它會導致更嚴重疾病。

內華達大學里諾醫學院微生物學和免疫學教授維爾馬 (Subhash Verma) 向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，由於川普政府甫針對新冠疫苗 例行接種政策做出全新限制，「可能會對公共衛生產生重大影響」，「政府的決定將為民眾帶來新障礙」，新政策還可能造成混亂，並降低疫苗接種率。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 上周宣布，老年人和患有潛在疾病(包括孕婦或糖尿病)者將持續接種新冠疫苗，但疫苗製造商須更新臨床試驗，才能獲准更廣泛使用。這項決定表示沒有潛在疾病的國人，今秋可能無法接種最新疫苗。衛生部長小甘迺迪27日也宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種。

CDC發言人上周聲明表示，CDC已了解中國報告的新冠 NB.1.8.1病例，正與國際合作夥伴保持定期聯繫。但由於美國報告的NB.1.8.1序列太少，尚無法納入CDC的變體評估公告中。

維爾馬表示，NB.1.8.1引起的症狀與早期病毒株症狀大致相似；常見症狀包括咳嗽和喉嚨痛等呼吸道問題，以及發燒和疲勞等全身性影響。

俄亥俄州凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)醫學院研究傳染病的兒科助理教授愛德華茲(Amy Edwards)表示，實驗室證據顯示這種變異株與人體細胞的結合更緊密，代表它更易傳播，但不代表會導致更嚴重感染；「中國、香港 等地變異病毒激增地區住院人數增加，但過去也常見夏季病例激增情況」。

香港當局表示，沒有證據顯示NB.1.8.1比以前的病毒株更嚴重。

愛德華茲建議民眾，在疫苗接種問題懸而未決之際，做好防範，「保持良好衛生習慣，勤洗手，覺得不舒服就待在家裡；若有點不適但仍可外出，那就戴上口罩。」