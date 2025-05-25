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全國仇恨團體數目略減 但影響力增加

編譯廖振堯／綜合報導
自稱「愛國者陣線」(Patriot Front)的白人至上主義團體在華府郊區遊行。報告指出，2024年美國的白人主義、仇恨和反政府團體數量略有下降，因為這些團體認為其信念正融入政治主流。(美聯社)
自稱「愛國者陣線」(Patriot Front)的白人至上主義團體在華府郊區遊行。報告指出，2024年美國的白人主義、仇恨和反政府團體數量略有下降，因為這些團體認為其信念正融入政治主流。(美聯社)

法律扶助團體「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center，下稱SPLC)22日發布的仇恨與極端主義年度報告稱，2024年美國的白人主義、仇恨和反政府團體的數量略有下降，這並非因為影響力減弱，反而剛好相反，是因為這些團體認為其信念正融入政治主流。

美聯社報導，報告稱仇恨和極端主義團體數量下降5%至1371個；不過活躍的仇恨團體只有有533個，這些團體所表達的觀點包括反LGBTQ+、反移民、反猶太主義、反穆斯林。活躍團體數量在2018年達到高點1021個，此後該數字一直穩步下降。

SPLC將此歸因於他們不再感到緊迫於集結在一起，因為他們的信念已經滲透到政治、教育或整體社會，包括推動禁止多元化、公平和包容性政策(DEI)、禁書、抗議變裝皇后故事時間(drag story hours)。

男性至上主義也持續成為一個頗具影響力的仇恨團體信念。SPLC紀錄到7個新的男性至上主義仇恨團體，使團體總數達到16個，它們的言論包括宣揚厭女、嚴謹性別角色。他們的影響力在選舉年不斷上升，正是首位有色人種女性的一年。SPLC的「情報專案」(Intelligence Project)臨時主任里瓦斯(Rachel Carroll Rivas)表示不確定這是否直接源於賀錦麗(Kamala Harris)參選，不過SPLC的研究人員在選舉期間進入了白人至上主義組織的聊天室，發現「充斥著強烈的誹謗、妖魔化賀錦麗，以及錯誤地宣揚女性不具備資格」。

一些極右翼人士也散佈一種觀點，即白人基督教文化正受到「人口危機」的威脅，如生育率下降。報告指出，右翼的政客、評論家、煽動份子持續抹黑意見相左的人。

至於反政府團體，去年數量總計838個，較近年來有所增加。該中心主要追蹤種族主義、仇外心理、極右翼民兵，這些團體認為聯邦政府是「暴政」，其中包括民兵組織和自詡為「主權公民」(sovereign citizens)的組織。

賀錦麗 白人至上 種族主義

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