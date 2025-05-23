川普裁撤教育部行政令 聯邦法官擋下 要求重雇被遣散員工

今年3月抗議群眾在華府聯邦教育部大樓前示威，反對川普裁撤教育部的行政命令。(路透)

麻州 聯邦地區法官全明珍(Myong Jin Joun，音譯)22日發布初步禁令，阻止川普 政府執行3月宣布的解散教育部 行政命令，並要求重新聘回在大規模裁員中遭到遣散的教育部員工。裁決做出數小時後，川普政府提出上訴。

川普政府3月11日發出裁員公告，解雇1300名教育部員工。全明珍的裁決是針對兩起合併訴訟：麻州薩默維爾(Somerville)和東漢普頓(Easthampton)學區與美國教師聯合會(American Federation of Teachers)等教育團體的提告以及21位民主黨州檢察長的聯合訴訟，他們均指控川普政府非法關閉教育部。

這些訴訟指稱，該大規模裁員導致教育部無法履行國會要求的職責，包括支持特殊教育、分配經濟援助和執行民權法等等。

全明珍發出禁令時表示，「原告的生動描繪顯示，財務不確定性和延誤將造成難以彌補的損害，阻礙學生和教育工作者獲取重要知識，導致美國最脆弱的學生群體失去基本服務。如此大規模裁員可能讓教育部門癱瘓。被告聲稱只是在『重組』的說法，顯然並不正確。」

為此，教育部發言人比德曼(Madi Biedermann)發表聲明表示，「又再次發生了極左翼法官嚴重越權，僅憑有偏見的原告投訴，就對教育部合法提高效率、強化服務國人的努力發出禁令。」

川普政府之前表示，裁員是要提高效率，而不是關閉部門；川普總統雖曾呼籲關閉教育部，但也承認必須由國會執行。政府表示，在完成重組教育部前，確實可能影響某些服務，但政府將致力履行法定要求。

代表薩默維爾學區原告的司法倡議機構「民主前進」(Democracy Forward)主席裴瑞曼(Skye Perryman)表示，22日的禁令顯示，「川普政府災難性大規模解雇公務員的行動受阻，破壞機構的非法行為面臨訴訟」。美國教師聯合會主席溫加滕(Randi Weingarten)則稱，該裁決是「扭轉這場知識戰爭的第一步」。