我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

川普裁撤教育部行政令 聯邦法官擋下 要求重雇被遣散員工

記者胡玉立／綜合報導
今年3月抗議群眾在華府聯邦教育部大樓前示威，反對川普裁撤教育部的行政命令。(路透)
今年3月抗議群眾在華府聯邦教育部大樓前示威，反對川普裁撤教育部的行政命令。(路透)

麻州聯邦地區法官全明珍(Myong Jin Joun，音譯)22日發布初步禁令，阻止川普政府執行3月宣布的解散教育部行政命令，並要求重新聘回在大規模裁員中遭到遣散的教育部員工。裁決做出數小時後，川普政府提出上訴。

川普政府3月11日發出裁員公告，解雇1300名教育部員工。全明珍的裁決是針對兩起合併訴訟：麻州薩默維爾(Somerville)和東漢普頓(Easthampton)學區與美國教師聯合會(American Federation of Teachers)等教育團體的提告以及21位民主黨州檢察長的聯合訴訟，他們均指控川普政府非法關閉教育部。

這些訴訟指稱，該大規模裁員導致教育部無法履行國會要求的職責，包括支持特殊教育、分配經濟援助和執行民權法等等。

全明珍發出禁令時表示，「原告的生動描繪顯示，財務不確定性和延誤將造成難以彌補的損害，阻礙學生和教育工作者獲取重要知識，導致美國最脆弱的學生群體失去基本服務。如此大規模裁員可能讓教育部門癱瘓。被告聲稱只是在『重組』的說法，顯然並不正確。」

為此，教育部發言人比德曼(Madi Biedermann)發表聲明表示，「又再次發生了極左翼法官嚴重越權，僅憑有偏見的原告投訴，就對教育部合法提高效率、強化服務國人的努力發出禁令。」

川普政府之前表示，裁員是要提高效率，而不是關閉部門；川普總統雖曾呼籲關閉教育部，但也承認必須由國會執行。政府表示，在完成重組教育部前，確實可能影響某些服務，但政府將致力履行法定要求。

代表薩默維爾學區原告的司法倡議機構「民主前進」(Democracy Forward)主席裴瑞曼(Skye Perryman)表示，22日的禁令顯示，「川普政府災難性大規模解雇公務員的行動受阻，破壞機構的非法行為面臨訴訟」。美國教師聯合會主席溫加滕(Randi Weingarten)則稱，該裁決是「扭轉這場知識戰爭的第一步」。

教育部 川普 麻州

上一則

通常秋冬才見 罕見東北風暴 國殤日周末襲新英格蘭

下一則

1分硬幣 財政部明年起停止鑄造 市面仍可使用 直至不再流通

延伸閱讀

曾憂被捕不敢回美 如今孫宇晨成川普座上賓

曾憂被捕不敢回美 如今孫宇晨成川普座上賓
鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換
川普政府最後通牒到了 曼哈頓堵車費照收如常

川普政府最後通牒到了 曼哈頓堵車費照收如常
G7領袖峰會6/15在加拿大登場 川普將出席

G7領袖峰會6/15在加拿大登場 川普將出席

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛