CNN：聯邦白卡經費若縮水 未來10年殃及1000萬人 各州恐加稅

共和黨眾議員希望兩大社會安全網計畫白卡、糧食券共計刪除將近1兆聯邦預算，如果通過立法，超過1000萬人未來10年恐將失去白卡。圖為民眾在華府示威，要求勿刪福利。(路透)

有線電視新聞網(CNN)21日分析，共和黨 眾議員希望兩大社會安全網計畫白卡 、糧食券 共計刪除將近1兆元聯邦預算，若通過立法，超過1000萬人未來10年恐將失去白卡；州政府失去聯邦補助經費之後，如果決定透過加稅為白卡計畫填補預算短缺，整體州稅的加稅幅度平均約4%，堪薩斯州、懷俄明州等約加稅1%，但路易斯安納州則要加稅11%。

非黨派機構國會預算處(CBO)20日公布更新版分析報告，共和黨眾議員打算在預算包裹法案裡，對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)未來10年減少近7000億元聯邦補助，1000多萬人失去白卡保險，不過，某些民眾失去白卡之後，可能透過工作取得保險或在俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)購買保險。另外，受到白卡改革影響，到了2034年時，無保(uninsured)民眾將再添760萬人。

CNN分析，預算緊縮恐將導致某些醫院或養老院減少服務項目、提高收費，在最糟糕情況下則將關閉，偏鄉地區與低收入社區首當其衝。

各州州議員將如何處理聯邦補助減少，可能提出不同因應措施，例如縮減牙齒保健、物理治療、居家與社區照護等可選擇福利(optional benefits)。「凱瑟家庭基金會」指出，另一種民眾可能較難接受的因應方式則是加稅，如果州政府決定透過增稅彌補預算缺口，整體州稅可能要提高4%。

根據共和黨預算包裹提案，包括64歲以下民眾、育有7歲到18歲之間兒女的家長在內，使用俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)都須符合工作要求。