經營華爾街公司30年…商長盧特尼克將所有權轉移給子女

商務部長盧特尼克將其經營超過30年的華爾街公司所有權移轉給子女，並以超過3.6億元價格出售個人在公司其他部分持股。(路透)

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)將其經營超過30年的華爾街 公司所有權移轉給子女，並以超過3.6億元價格出售個人在公司其他部分持股。

金融公司費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)19日表示，盧特尼克將把他對公司的所有權轉讓給由他成年子女受益的信託機構；盧特尼克在2025年稍早被任命成為內閣成員後，最年長的兩兒子布蘭登(Brandon)和凱爾(Kyle)就分別被任命成為該公司董事長和執行副董事長。

這位億萬富翁在獲得任命確認時表示，為遵守政府道德協議(government ethics agreement)規定，將放棄在費茲傑羅的利益，以及兩家費茲傑羅控股公司持股。

盧特尼克經營這家華爾街公司長達數十年，且在紐約員工幾乎全數命喪於911恐攻之後，隻手重新撐起費茲傑羅。

費茲傑羅表示，公司現有管理層在盧特尼克交易後仍保留不變，公司兩名私人投資者則將會成為少數股東。公司指出Josh Harris的公司26North和Oak Hill Advisors創辦人Glenn August會成為費茲傑羅合夥企業的少數股東；至於交易條款尚未披露。

同時，兩家由費茲傑羅控股的企業表示，它們會從盧特尼克手中購回股份；房地產公司Newmark Group表示它們會從盧特尼克手中購回價值約1.27億元的股票；金融經紀公司BGC則表示，盧特尼克將會售出價值2.34億元的股票。

自從加入白宮，盧特尼克一直都是川普 貿易政策倚賴的左右手，會見數十位商界領袖、出現在電視上、經常站在川普身邊。

在川普解放日宣布加徵關稅時，盧特尼克則在一旁幫忙舉著海報圖表，此舉讓不少投資人深感震驚。

盡管不再經營公司，盧特尼克與費茲傑羅的商業利益密切關係，還招來民主黨人批評，包括建議購買馬斯克(Elon Musk)特斯拉 (Tesla)股票，而且川普也大力表態支持與費茲傑羅關係密切的加密貨幣產業。