我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

蒙州國民兵駕直升機闖民家奪鹿角 被控濫用軍事裝備 侵入私人土地

編譯俞仲慈／綜合報導
蒙大拿州國民兵三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機飛行訓練時，落降私人牧場，擅自取走麋鹿角企圖販售獲利，被民眾發現報警而面臨司法審判。(示意圖，美聯社)
蒙大拿州國民兵三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機飛行訓練時，落降私人牧場，擅自取走麋鹿角企圖販售獲利，被民眾發現報警而面臨司法審判。(示意圖，美聯社)

蒙大拿州國民兵(Montana National Guard)三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機落降私人牧場，擅自取走麋鹿角企圖販售獲利，被民眾發現報警。三名涉案隊員正面臨司法審判。 

據今日美國報(USA Today)報導，本月4日蒙州國民兵一架UH-60黑鷹直升機突然降落在梅維爾(Melville)附近一座私人牧場，當時牧場主人琳達·麥馬倫(Linda McMullen)正在外地旅行，接獲鄰居來電告知她家空地上停著一架軍用直升機。她簡直無法置信：「你在開玩笑嗎？他回答我說，他正拿著雙筒望遠鏡看著呢。」 

原來這架黑鷹直升機未經許可降落在私人土地上是為了拿走陳列在戶外的麋鹿角；一般鹿角行情約96元至308元，完整的鹿角可賣到453元。

蒙州國民兵隨後證實三名涉案隊員身分：30歲的布雷(Michael Vincent Bray)、30歲的伍德蘭 (Perry Wray Woodland)36歲的崔伯(Deni Lynn Draper)，當時他們從比林斯市(Billings)飛往海倫娜(Helena)進行飛行訓練。

當地法院已對三人提出非法侵入輕罪指控。至於被拿走的四副鹿角則已交給蒙大拿魚類、野生動物暨公園管理局(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)處理。甜草郡警局長朗伯格(Alan Ronneberg)強調：「這並非一般非法侵入報案，連我也從未見過這種事。」

但黑鷹直升機駕駛布雷拒絕認罪，並強調「在被證明有罪之前仍是無辜」。蒙州國民兵參謀長赫洛內(J. Peter Hronek)少將14日透過臉書發表聲明：「此行徑如果屬實，不但違反蒙州國民兵的價值觀，更涉及濫用軍事裝備，損及我們為贏得蒙州民眾信任所付出的努力。」

麥瑪倫透露，國民兵高階官員出面承諾會歸還鹿角，並要求不要提告。她無奈表示：「軍方的藉口是他們都是好人，而我也不想毀掉他們的工作。」 不過仍強調：「他們在做這件事之前該先想清楚。我認為大眾應該知道發生什麼事情。」

國民兵 蒙大拿州

上一則

2市非裔遭警執法過當殺害案 拜登和解 川普取消

下一則

冒充16讀高中一年半 還獲駕照、社安號等證件 委內瑞拉無證客被捕

延伸閱讀

橙縣女涉工傷詐領60萬美元 被控15項重罪最高恐囚22年

橙縣女涉工傷詐領60萬美元 被控15項重罪最高恐囚22年
關水助越獄 紐奧良監獄維修工被捕 被控10項罪名

關水助越獄 紐奧良監獄維修工被捕 被控10項罪名
攻擊布碌崙8大道長者 華男被控2襲擊罪

攻擊布碌崙8大道長者 華男被控2襲擊罪
為採集鹿角販售獲利 蒙大拿州國民警衛隊濫用黑鷹直升機

為採集鹿角販售獲利 蒙大拿州國民警衛隊濫用黑鷹直升機

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病