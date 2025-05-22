蒙州國民兵駕直升機闖民家奪鹿角 被控濫用軍事裝備 侵入私人土地

蒙大拿州國民兵三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機飛行訓練時，落降私人牧場，擅自取走麋鹿角企圖販售獲利，被民眾發現報警而面臨司法審判。(示意圖，美聯社)

蒙大拿州國民兵 (Montana National Guard)三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機落降私人牧場，擅自取走麋鹿角企圖販售獲利，被民眾發現報警。三名涉案隊員正面臨司法審判。

據今日美國報(USA Today)報導，本月4日蒙州國民兵一架UH-60黑鷹直升機突然降落在梅維爾(Melville)附近一座私人牧場，當時牧場主人琳達·麥馬倫(Linda McMullen)正在外地旅行，接獲鄰居來電告知她家空地上停著一架軍用直升機。她簡直無法置信：「你在開玩笑嗎？他回答我說，他正拿著雙筒望遠鏡看著呢。」

原來這架黑鷹直升機未經許可降落在私人土地上是為了拿走陳列在戶外的麋鹿角；一般鹿角行情約96元至308元，完整的鹿角可賣到453元。

蒙州國民兵隨後證實三名涉案隊員身分：30歲的布雷(Michael Vincent Bray)、30歲的伍德蘭 (Perry Wray Woodland)36歲的崔伯(Deni Lynn Draper)，當時他們從比林斯市(Billings)飛往海倫娜(Helena)進行飛行訓練。

當地法院已對三人提出非法侵入輕罪指控。至於被拿走的四副鹿角則已交給蒙大拿魚類、野生動物暨公園管理局(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)處理。甜草郡警局長朗伯格(Alan Ronneberg)強調：「這並非一般非法侵入報案，連我也從未見過這種事。」

但黑鷹直升機駕駛布雷拒絕認罪，並強調「在被證明有罪之前仍是無辜」。蒙州國民兵參謀長赫洛內(J. Peter Hronek)少將14日透過臉書發表聲明：「此行徑如果屬實，不但違反蒙州國民兵的價值觀，更涉及濫用軍事裝備，損及我們為贏得蒙州民眾信任所付出的努力。」

麥瑪倫透露，國民兵高階官員出面承諾會歸還鹿角，並要求不要提告。她無奈表示：「軍方的藉口是他們都是好人，而我也不想毀掉他們的工作。」 不過仍強調：「他們在做這件事之前該先想清楚。我認為大眾應該知道發生什麼事情。」